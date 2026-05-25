„Bitė Lietuva“ uždirbo 117,6 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) – 0,8 proc. daugiau (116,6 mln. eurų).
„Bitė Lietuva“ šiemet išmokės 78 mln. eurų dividendų akcininkei „Bitė Group“, BNS pranešė įmonės atstovas Jaunius Špakauskas. Anot jo, pernai už 2024 metus akcininkei buvo išmokėta 94 mln. eurų.
2025 metų veiklos ataskaitos įmonė kol kas nėra pateikusi Registrų centrui. Tuo metu ankstesnių metų ataskaitos rodo, kad dividendai paskutinį kartą mokėti 2017 metais – 2,6 mln. eurų.
„Bitė Lietuvos“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius sako, jog dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose auga įmonės kaštai.
„Geopolitiniai iššūkiai, jau nebe Europoje, bet Artimuosiuose Rytuose, šiemet augina infliaciją. It ant mielių kylančios įrangos kainos, pirmiausia, brangstantys visi įrenginiai, kuriuose yra mikroprocesorius, yra iššūkis visam technologijų sektoriui. Net stipriausi sektoriaus žaidėjai turi ribotas galimybes augančias kainas amortizuoti, tad tikimės greito Irano konflikto sprendimo“, – pranešime teigė A. Mickevičius.
„Bitė Lietuva“ pernai išjungė atgyvenusį 3G ryšį – ji buvo paskutinė tarp šalies operatorių, užbaigusi šios technologijos veikimą.
Šiuo metu įmonėje dirba 820 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.
„Bitė Lietuva“ priklauso Liuksemburgo kapitalo Lietuvoje registruotai grupei „Bitė Group“. Šiai grupei taip pat priklauso ir „Bite Latvija“, TV3 žiniasklaidos grupė bei mokama televizija „Go3” Baltijos šalyse.
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(be temos)