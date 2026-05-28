„Aumovio“ darbuotojams ieško galimybių Lietuvoje ir užsienyje

Kaip BNS pranešė gamyklą Kauno laisvojoje ekonomikos zonoje (LEZ) valdanti „Aumovio“, gamybą planuojama mažinti pamažu linijas perkeliant vieną po kitos.
„Pagal numatytą Kauno gamyklos uždarymo planą reikšmingo gamybos apimčių mažinimo 2026 metais nenumatome“, – komentare BNS teigė „Aumovio Autonomous Mobility Lithuania“.
Anot jos, gamyba po truputį bus perkelta į kitus bendrovės padalinius: „Kauno gamyklos uždarymo procesas yra ankstyvoje stadijoje.“
Kaip nurodė „Aumovio“, Vokietijos tiekėja turi 55 gamyklas 20-yje pasaulio šalių: be Vokietijos, dar Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Kinijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Indijoje, JAV, Meksikoje ir kitose šalyse.
Kaip kovą rašė BNS, „Aumovio“ priėmė sprendimą iki 2028 metų vidurio pasitraukti iš Lietuvos. Skelbta, kad tai lėmė mažėjanti užsakymų paklausa, gamyklos pajėgumų neišnaudojimas ir vis sudėtingesnė logistika.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas balandį yra teigęs, kad jau yra besidominčių bendrovės nekilnojamuoju turtu Kauno LEZ.
Ieškoma būdų darbuotojus perkelti į kitus „Aumovio“ padalinius
Pasak „Aumovio Autonomous Mobility Lithuania“, norima sudaryti sąlygas darbuotojams sklandžiai gauti darbą kitur – tiek ieškant galimybių jiems dirbti kituose bendrovės padaliniuose visame pasaulyje, tiek Lietuvos įmonėse.
„Šiuo metu vertiname potencialias karjeros galimybes darbuotojams tiek „Aumovio“ grupėje pasauliniu mastu, tiek vietinėje darbo rinkoje Lietuvoje. Siekiame užtikrinti atsakingą perėjimo procesą ir suteikti darbuotojams pagalbą ieškant tolesnių, taip pat ir tarptautinių, galimybių“, – BNS teigė įmonė.
„Aumovio“ teigimu, bendraujama su Lietuvos įmonių atstovais dėl specialistų poreikio ateityje.
Apie tai, kiek šiais metais ketina atleisti darbuotojų ar į kokius konkrečiai padalinius juos planuoja perkelti, bendrovė plačiau BNS nekomentavo.
„Sodros“ duomenimis, kovo viduryje „Aumovio Autonomous Mobility Lithuania“ dirbo 306 darbuotojai, šiuo metu – 297, o „Aumovio Lithuania“ – atitinkamai 488 ir 466.
„Atsižvelgiant į suplanuotą laipsnišką pasitraukimą, turime laiko įgyvendinti socialiai atsakingas priemones ir parengti individualius sprendimus kiekvienam darbuotojui“, – komentavo bendrovė.
Anot jos, darbuotojams siūlomos mokymų ir kvalifikacijos kėlimo programos, kurios padės sustiprinti jų kompetencijas ir konkurencingumą darbo rinkoje.
„Aumovio“ sprendimas – signalas Lietuvai
Kaip rašė BNS, „Aumovio“ nusprendus trauktis iš Lietuvos, premjerė Inga Ruginienė teigė, kad tai nėra susiję su Lietuvos padėtimi, o finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikino, jog visoje Europoje automobilių ir kitos tradicinės pramonės šakos dėl konkurencijos patiria sunkumų.
Investuotojus vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ įspėjo, jog „Aumovio“ sprendimas pasitraukti iš Lietuvos yra rimtas signalas, įspėjantis apie silpnėjantį šalies konkurencingumą ir investicinės aplinkos iššūkius.
Agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis yra teigęs, jog labiausiai tikėtina, kad įmonė išsiveš įrangą bei parduos nekilnojamąjį turtą (NT), o jos darbuotojai bus perleidžiami kitoms įmonėms. Jo teigimu, „Aumovio“ Lietuvoje nuo pat veiklos pradžios veikė labai nuostolingai.
Tiek „Aumovio Autonomous Mobility Lithuania“, tiek „Aumovio Lithuania“ paskutinį kartą finansines ataskaitas Registrų centrui teikė prieš trejus metus. Pirmoji 2022 metais grynojo pelno neuždirbo, o antrosios nuostolis augo iki 57,2 mln. eurų (2021 metais – 33,3 mln. eurų).
„Aumovio“ valdo gamyklą Kauno LEZ, į kurią „Continental“ yra investavusi apie 190 mln. eurų.
Pernai rudenį skelbta, kad Vokietijos automobilių pramonės milžinei „Continental“ automobilių komponentų padalinį atskyrus nuo pagrindinės bendrovės bei pakeitus pavadinimą į „Aumovio“, pakeisti ir dviejų jos įmonių Lietuvoje pavadinimai.
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