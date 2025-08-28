ŽŪM ragina suskubti vėluojančius žemdirbius – nepanaudota dar 126 mln. eurų

Iki programos įgyvendinimo pabaigos liko keturi mėnesiai, jau išmokėta 96 proc. lėšų, pranešė ŽŪM.
Žemės ūkio viceministras ir kandidatas į ministrus Andrius Palionis atkreipė dėmesį, kad programos įgyvendinimo laikotarpis nebus pratęstas, nes tai bendras Europos Sąjungos sprendimas, galiojantis visoms šalims narėms.
„Kiekvienas euras šiandien yra investicija į rytojų. Juolab dabar, kai iš Briuselio sklinda prognozės, jog būsimosios 2028–2034 metų bendrosios žemės ūkio politikos lėšos gali būti gerokai mažesnės.Tai reiškia, kad dabartinės galimybės ypač vertingos ir privalo būti išnaudotos iki galo“, – pranešime teigė A. Palionis.
Visos programos lėšos turi būti išmokėtos iki šių metų pabaigos. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) dar laukia daugiau kaip 1,1 tūkst. mokėjimo prašymų investiciniams projektams baigti. Jei jie bus tinkamai ir laiku pateikti, tai leis panaudoti visas programos lėšas.
Iš viso žemės ūkiui ir kaimo vietovių plėtrai skirta 2,85 mlrd. eurų Kaimo plėtros programos paramos, o neišmokėta suma siekia daugiau kaip 126 mln. eurų. Dėl dalies projektų dar nėra pateikta prašymų, o tai sudaro apie 62 mln. eurų. Iš jų apie 3 mln. eurų susiję su projektais, kurie laukia statybos leidimų, dar 2,2 mln. eurų gali būti nepanaudota dėl nutrauktų sutarčių.
Prašymus NMA galima teikti iki rugsėjo pabaigos.
