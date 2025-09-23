ŽŪDC: pieno supirkimo kaina rugpjūtį buvo didesnė nei pernai

Skelbiama, kad stambiems pieno gamintojams supirkimo įmonės praėjusį mėnesį mokėjo vidutiniškai 536,20 euro už toną arba 23,2 proc. daugiau nei pernai.
Tuo metu stambiesiems žaliavos tiekėjai, kurie įprastai per mėnesį parduoda daugiau nei 40 tonų pieno, pardavė 63 proc. visos šalyje supirktos pieno žaliavos. Skaičiuojama, kad per metus pieno supirkimo dalis iš stambiųjų gamintojų išaugo 3,9 proc.
ŽŪDC duomenimis, iš viso šį rugpjūtį šalyje buvo supirkta 134,51 tūkst. tonų žaliavinio pieno – 3,8 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m.
