Žiniasklaida: Andriukaitis mano, kad Lietuva galėtų atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą

„Tikrai taip. Dabar klausimas, ar Lietuva galėtų vežti grūdus iš Ukrainos per Klaipėdą?“, – interviu portalui teigė jis, paklaustas, ar Lietuva galėtų vežti baltarusiškas trąšas.
„Taip, galime pririšti Baltarusijos problematiką, kad padėtume Ukrainai“, – sakė europarlamentaras, perklaustas, ar mano, jog reikėtų baltarusiškas trąšas vežti per Klaipėdą ir susitarti, kad mainais Ukraina galėtų savo birius krovinius į uostamiestį gabenti per Baltarusiją.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodžio viduryje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.
