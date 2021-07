Žaidimai naftos kainomis brangina degalus

Gavyba toliau bus ribojama

Dar liepos pradžioje vykusio naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) susitikimo metu dėl pumpuojamo degalų kiekio didinimo įsiplieskęs ginčas tarp Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) parodė tai, kad šie gigantai nelinkę paprastai paklusti vieni kitų keliamoms sąlygoms. Pirmadienį turėjęs įvykti, tačiau neįvykęs pakartotinis organizacijos narių susirinkimas visus nesutarimus kuriam laikui patraukė į nežinią. Tiesa, kaip pranešė "World Oil" delegatai, degalų gavybos didinimas rupgjūtį kol kas menkai tikėtinas.

"Labai natūralu, kad arabų šalys nepriima sprendimų per vieną sekundę. Tai yra valstybės, kurios neatvyksta su atliktais namų darbais ir nesprendžia visko iškart, t.y. čia ir dabar. Laukia tikrai ilga diskusija", – įžvalgomis apie neįvykusį susitikimą dalijosi ekonomistas Sigitas Besagirskas.

Nesutarimai prasidėjo Aljanso milžinams susirinkus į liepos 1–2 d. vykusį OPEC susitikimą, kurio metu Saudo Arabija ir Rusija pristatė galimą tolesnių veiksmų planą. Kaip skelbė "Bloomberg", iš pat pradžių organizacijos nariai ir sąjungininkai, atsižvelgdami į augančią paklausą, sutarė dėl poreikio išgauti daugiau naftos, tačiau netrukus radosi prieštaravimų. JAE pateikė savo poziciją: kompromisas bus pasiektas tuo atveju, jei dabartinis šaliai taikomas naftos gavybos atskaitos lygis, pagal kurį organizacijos nariai nustato produkcijos sumažinimus ir padidinimus, pakils nuo 3,17 iki 3,8 mln. barelių per dieną. Be to, JAE taip pat nepritarė degalų tiekimo mažinimui po kitų metų balandžio.

"Mano manymu, bene 99 proc. tikimybė, kad Jungtiniams Arabų Emyratams neleis didinti kvotų, pajėgumų. Greičiausiai bus nuspręsta palaikyti gavybos normas. Kadangi kainos yra aukštos, nematau prasmės, kad jas mažintų, nes būtent taip šalys gali nemenkai užsidirbti. Dabartinė naftos kaina visus tenkina, o po truputį atsigaunanti ekonomika sako būtent tai, kad palaikyti stabilumą šio ir ateinančio mėnesių laikotarpiu – vienas geresnių sprendimų", – galimą scenarijų apžvelgė S.Besagirskas.

Užsienio ekspertų akimis, antroje šių metų pusėje paklausa, kai ekonomikos atsigavimas po pandemijos įgaus dar didesnį pagreitį, pakils. Paklausos augimą pastebėjo ir Tarptautinė energetikos agentūra: pasaulinis naftos suvartojimas per antrąjį ir trečiąjį ketvirčius padidėjo 3,1 mln. barelių per dieną.

Jei ekonomika pradės kristi, analogiškai kris ir naftos paklausa, o OPEC organizacija, reaguodama į vykstančius pokyčius, turės mažinti kainas.

Pylė, pila ir pils

Degalų kainų kitimą labiausiai galima pastebėti Lietuvos degalinių stenduose. Praeitos savaitės BNS duomenimis, populiariausios markės benzinas per mėnesį pabrango 3 proc., o dyzelino kaina šoktelėjo į viršų net 5 proc. Vieni tokiomis naujienomis džiaugiasi, kiti į tai nekreipia dėmesio.

"Karantino metu teko dažniau važinėti nei kad dabar. Tiesą pasakius, matydamas degalų kainas, stengiuosi jų įsipilti rečiau. Pakilusios kainos tikrai jaučiasi", – vienoje degalinėje sutiktas pasakojo vilnietis Rokas.

Panašiomis mintimis dalijosi ir kaunietė Greta, kuriai padidėję skaičiai neigiamų jausmų nesukelia, esą yra, kaip yra.

"Prisiminus pirmą karantiną, jos juk buvo labai nukritusios. Dabar jau po truputėlį kainos panašėja į tas, kurias galėjome matyti prieš pandemiją. Be jokios abejonės, išleidžiu daugiau pinigų, bet daug dėmesio į tai nekreipiu. Reikia, tai ir piluosi", – pasakojo ji.

Gal net nukris

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad naftos brangimas kainoms degalinėse žymios įtakos nedaro.

"Nors būsimi OPEC nutarimai palies Lietuvą, mes esame tik pasyvūs dalyviai globalių susitarimų fone. Jei vis planuojama padidinti naftos išgavimą, tačiau tai neįvyksta, tai natūralu, kad žaliavinės kainos šoka į viršų, o tai turi įtakos galutinei produkto kainai. Tiesa, jei nafta brangsta arba pinga, tai nereiškia, kad padvigubės degalinėse matomi skaičiai", – teigė jis.

Anot E.Cicėno, gana sudėtinga pasakyti, kada turėtume pamatyti bent minimalius kainų pokyčius.

"Bet kokiu atveju, jei susitarimas dėl gamybos didinimo bus pasiektas, naftos išgavimas OPEC valstybėse padidės nebent kitą mėnesį. Tai nėra dienų ar savaičių klausimas", – sakė jis.

Ekonomistas S.Besagirskas prognozoja: kainos ateinančiu laikotarpiu turėtų stabilizuotis kritimo prasme.

"Reikia suprasti, kas mūsų laukia rudenį, t.y. daugelis suvokia, kad galime sulaukti naujos COVID-19 bangos. Jei ekonomika pradės kristi, analogiškai kris ir naftos paklausa, o OPEC organizacija, reaguodama į vykstančius pokyčius, turės mažinti kainas. Mano manymu, didelė tikimybė, kad spekuliantai, pasinaudodami proga, investuos į naftą, ir tai nulemtų nežymų kainų kilimą, tačiau, kaip bus, matysime", – akcentavo ekspertas.