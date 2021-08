„Wolt“ atnaujina kurjerių-partnerių veiklos apmokėjimo sistemą

Šiuo žingsniu siekiama dar geriau subalansuoti visų platformos kurjerių-partnerių (nepriklausomai ar vairuojančių automobilį, pristatymui besirenkančių dviratį, ar paspirtuką) gaunamas pajamas už veiklą, o savo klientams, nutolusiems nuo miestų centrų, suteikti dar daugiau patogumo užsakant norimas prekes ar maistą. Latvijoje ir Estijoje sistema buvo pakeista dar šį pavasarį.

„Nuolat tobuliname savo veiklą ir taip siekiame tvaraus visų pusių gaunamų pajamų ir naudos balanso. Remiantis mūsų skaičiavimais, šie pokyčiai didžiajai daliai mūsų kurjerių-partnerių arba turės neutralų poveikį, arba jų pajamos išaugs. Be to, mums svarbu išlaikyti ir toliau užtikrinti kokybiškas paslaugas savo klientams, nauja sistema prie to taip pat prisidės“, – sako „Wolt“ operacijų vadovas Baltijos šalyse Simonas Runzheimeris.

Įsigaliojusi nauja apmokėjimo sistema užtikrins, kad ir trumpi, ir ilgesni atstumai pristatant patiekalus ar užsakytas prekes kurjeriams-partneriams bus pelningi – taip bus daugiau paskatų priimti ir tolimesnius pristatymus negu iki šiol. Taip pat didėja visų savaitgalio pristatymų įkainiai visuose penkiuose Lietuvos miestuose, kuriuose veikia „Wolt“, – taip sudaromos sąlygos dinamiškesnei pajamų sistemai, lyginant su ankstesniu modeliu. Kartu atsisakoma kai kurių anksčiau galiojusių priemonių, pavyzdžiui, papildomų kompensacijų, vadinamųjų premijų už pasiektą tam tikrą pristatymų ribą ir kt.

Pasak S. Runzheimerio, pakeitus sistemą, daugiau nei 45 proc. visų pristatymų turėtų būti apmokami geriau nei dabar, apie 35 proc. pristatymų – panašiai kaip šiuo metu, o apie penktadalį pristatymų – šiek tiek mažiau. „Dalis kurjerių-partnerių, užsakymus pristatantys dviračiais, pradžioje gali pastebėti pajamų mažėjimą 5–10 proc., tačiau artimiausiomis savaitėmis skirtumas turėtų išnykti dėl augančios paslaugos paklausos rudens sezonu“, – sako „Wolt“ operacijų vadovas Baltijos šalyse.

Pagal naująją apmokėjimo sistemą, jei anksčiau kurjeris-partneris per pietus penktadienį pristatė užsakymą 1500 metrų atstumu ir už pristatymą gavo 3,5 euro, dabar jis gaus 3,8 euro.

Jei anksčiau kurjeris pristatė užsakymą 750 metrų atstumu sekmadienį, už pristatymą jis gavo 3 eurus. Dabar, pagal naują modelį, jis gaus 3 eurus.

Jei anksčiau kurjeris per pietus penktadienį pristatė užsakymą 750 metrų atstumu, už pristatymą jis gavo 3,5 euro. Dabar, pagal naują modelį, jis gaus 3,5 euro.

Maisto pristatymo platformos „Wolt“ kurjeriai kartu su Kurjerių asociacija pirmadienį ruošiasi streikui prie įmonės būstinės, prie sostinės Užupio skvero, primena ELTA. Nuo 11 iki 13 val. protestuosiantys kurjeriai piktinasi klaidingai matuojamais atstumais ir naujo apmokėjimo modelio spragomis.

„Iki šiol bazinis tarifas kurjeriui už vieną pristatymą buvo 3 eurai, su priedu už tolimesnius nei 3 kilometrai pristatymus. Tačiau „Wolt“ jau dabar ne matuoja realų nuvažiuotą atstumą, o nustato jį pagal tiesią liniją žemėlapyje, lyg kurjeriai naudotųsi malūnsparniais. Kartais realus atstumas būna dvigubai didesnis, o dar reikia grįžti iki restoranų“, – teigia Kurjerių asociacijos atstovas Vuk Vukotić.

Užupio skvere laukiama 50–100 „Wolt“ kurjerių. Pagal savivaldybės patvirtintą susirinkimo planą kurjeriai penkioms minutėms blokuos eismą Užupio ir Polocko g. Taip darbuotojai sieks įmonę įspėti apie rimtesnius darbo stabdymo veiksmus ateityje, jei nebus atsižvelgta į jų reikalavimus.

Žengti šį nelengvą žingsnį Kurjerių asociaciją privertė ir „Wolt“ vadovybės nenoras įsiklausyti į darbuotojų reikalavimus. Streikuojantys kurjeriai reikalaus, kad būtų paliktas bazinis 3 eurų tarifas, kad būtų matuojami realiai nuvažiuojami atstumai ir kad nebūtų panaikinti papildomi priedai už darbą savaitgaliais. Kurjerių asociacijos duomenimis, nuo platformos pirmadienį planuoja atsijungti bent 400 „Wolt“ kurjerių trijuose didžiausiuose šalies miestuose.