Vyriausybės darbo grupė rengs gaires, kaip apsaugoti valstybės duomenis

„Registrų centro incidentas ir pastaruoju metu dar kartą išryškėjusios kibernetinio saugumo bei duomenų apsaugos spragos parodė, kad šiems klausimams būtinas dar glaudesnis institucijų bendradarbiavimas ir koordinavimas“, – BNS penktadienį teigė premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Incidentas taip pat parodė, kad vien techninių priemonių nepakanka – būtinas aiškesnis institucijų veiksmų koordinavimas, atsakomybių pasiskirstymas ir greitesnis sprendimų priėmimas valstybės mastu“, – pridūrė jis.
Kaip rašoma ketvirtadienį pasirašytame I. Ruginienės potvarkyje, darbo grupė iki rugsėjo turi parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą, taip pat pateikti siūlymus dėl šių gairių įgyvendinimo.
Grupė prireikus gali pasitelkti ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovus, galinčius suteikti specifinių žinių.
Be to, grupė privalo kartą per mėnesį informuoti ministrę pirmininkę ir Vyriausybės kanclerį apie darbo grupės veiklą ir jos rezultatus.
„Joje dirbs atsakingų institucijų atstovai ir ekspertai, kurie vertins esamą situaciją, identifikuos sistemines spragas ir teiks pasiūlymus, kaip stiprinti valstybės duomenų apsaugą bei kibernetinį atsparumą“, – sakė premjerės atstovas.
Darbo grupei vadovaus premjerės patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Vidmantas Kaladinskas, jo pavaduotojas – Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Aurimas Guščius, į darbo grupę įtraukti Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Migracijos departamento, Informatikos ir ryšių departamento, Registrų centro atstovai.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei pranešta gegužės pabaigoje.
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