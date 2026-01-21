Vyriausybė – už paskatas ginklą perkantiems šauliams, bet...

Tai numatyta Finansų ministerijos išvadoje projektui, kurį pateikė Seimo nariai Ligita Girskienė, Bronis Ropė, Eimantas Kirkutis, Dainius Gaižauskas ir Aušrinė Norkienė.
Jie siūlo sudaryti galimybę Lietuvos šaulių sąjungos nariams, kurie turi teisę naudoti ginklą šaulio tarnybai, iš pajamų atimti patirtas išlaidas už pirmą įsigytą automatinį šaunamąjį ginklą ir taip sumažinti apmokestinamąsias pajamas.
„Esant ekstremaliai situacijai, šaulys, turintis savo ginklą, gali greičiau reaguoti ir veikti, nes nereikia laukti kol ginklas bus išduotas. GPM lengvata paskatintų Lietuvos šaulių sąjungos narius, turinčius teisę naudoti ginklą šaulio tarnybai, įsigyti ginklą“, – skelbiama aiškinamajame rašte.
Vis tik įstatymo projektui siūloma nepritarti, nes, pasak ministerijos, GPM lengvata šauliai pasinaudotų tik tais atvejais, jeigu gautų apmokestinamųjų pajamų.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog kiti Šaulių sąjungos nariai, gaunantys nepakankamą apmokestinamųjų pajamų sumą, jas gaunantys pagal individualią veiklą ar verslo liudijimą, nuo kurių mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis arba mokėtina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama atėmus mokesčių kreditą, lengvata nepasinaudotų arba galėtų naudotis tik iš dalies.
Įstatymo projektui nepritariama ir atsižvelgiant į tai, kad projekto aiškinamajame rašte nepateikta pagrįstų duomenų, patvirtinančių siūlomos naujos finansinės paskatos veiksmingumą.
Skelbiama, kad, remiantis Krašto apsaugos ministerijos (KAM) prognozėmis, per metus GPM lengvata, kurios maksimali suma – 1,5 tūkst. eurų, galėtų pasinaudoti iki 100 gyventojų, kurie įsigytų pirmą ginklą šaulio tarnybai.
