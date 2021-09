VMI: atvykstant „gyvų“ konsultacijų galimybių pasas nebūtinas

Siekiant užtikrinti klientų bei darbuotojų saugumą, ir toliau aptarnaujami tik tie klientai, kurie bus iš anksto rezervavę vizito laiką. Rezervuoti laiką galima telefonu 8 5 2191 777.

„Siekdami užtikrinti klientų ir darbuotojų saugumą, laikomės saugių atstumų, įrengėme pertvaras klientų aptarnavimo vietose. Atvykstančių klientų prašome dėvėti apsauginę veido kaukę bei dezinfekuoti rankas, pagal galimybes – mūvėti vienkartines pirštines“, – sako Kauno VMI viršininkė Judita Stankienė, akcentuodama, kad aptarnavimo padaliniuose siekiama minimalaus atvykusių mokesčių mokėtojų kontakto tiek su kitais klientais, tiek su darbuotojais.

Pažymėtina, kad šiuo metu neliko klientų, kurie į VMI užsuka paklausti ar pasikalbėti su konsultantais. Dabar gyventojai dažniau konsultuojasi telefonu, o į padalinius atvyksta tik tie, kurie neturi elektroninių prisijungimo priemonių ir negali pasinaudoti e. paslaugomis, tačiau privalo pateikti dokumentus ar patikslinti deklaracijas. Vien per rugpjūtį paslaugomis telefonu pasinaudojo per 60 tūkst. mokesčių mokėtojų, o per aštuonis metų mėnesius – beveik 700 tūkst.

Kauno VMI primena, kad registracija vizitui ir paslaugos teikiamos telefonu 8 5 2191 777, o konsultacijos – numeriu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi penkerius metus.