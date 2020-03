Visus metus regionų bibliotekose – nemokami interneto bankininkystės mokymai

Anot asociacijos „Langas į ateitį“ direktorės Loretos Križinauskienės, šiuo metu 80 proc. žmonių Lietuvoje naudojasi internetu.

„Lietuvoje interneto prieigos tinklas yra pats plačiausias Europoje, tačiau šiandien to nepakanka, mums svarbu, kad interneto teikiamomis galimybėmis naudotųsi kuo daugiau žmonių“, – spaudos konferencijoje teigė asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė.

Visgi, kaip sakė ji, dalis žmonių vis dar turi baimių dėl internetinės bankininkystės.

„Žmonės, turėdami prisijungimo galimybę, baiminasi dėl savo duomenų. Antra priežastis – neaišku, kas yra viduje. Kol nesi prisijungęs, neaišku, ką rasi prisijungęs (...) Trečia priežastis – „nesu tikras, ar sugebėsiu“, – vardijo ji.

Interneto bankininkystės mokymų tikslas, pasak jos, kad gyventojai galėtų „įgyti pasitikėjimo ir žinių, kaip saugiai naudotis elektronine bankininkyste“.

Anot L. Križinauskienės, demonstracinį banką iki šiol išbandė 450 vartotojų, o galimybę nemokamai mokytis gyventojai turės visus metus.

„Šį demonstracinį banką naudojame be asmeninių prisijungimo priemonių (...) Tai per daug sudėtinga pradedančiajam. (...) To mokoma vėliau“, – tikino ji.

Sukurtas demonstracinis bankas sukuria galimybę be asmeninio prisijungimo ir prieigos prie tikros banko sąskaitos išmėginti elektroninę bankininkystę kompiuterio ekrane, įvertinti, kuo ji naudinga ir kokių saugumo taisyklių reikia laikytis vartotojui.