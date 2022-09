Viešbučių ir restoranų atstovai rengia protesto akciją: esame ant bedugnės krašto

Akcija vyks Vinco Kudirkos aikštėje, šalia Vyriausybės rūmų, joje ruošiasi dalyvauti restoranų verslo darbuotojai iš visos Lietuvos, išvakarėse pranešė asociacija.

Pasak asociacijos prezidentės Evaldos Šiškauskienės, taip norima atkreipti Vyriausybės dėmesį į viešbučių ir restoranų padėtį – anot jos, šis verslas yra ant bedugnės krašto, todėl būtina išlaikyti 9 proc. PVM lengvatą maitinimo paslaugoms.

E. Šiškauskienė BNS sakė, kad pirmąjį šių metų pusmetį šalyje jau bankrutavo 81 maitinimo įmonė – daugiau nei per 2020-2021 metais. Jos teigimu, bankrotų bus dar daugiau, jeigu Vyriausybė panaikins PVM lengvatą.

LVRA duomenimis, komunaliniai mokesčiai viešojo maitinimo sektoriui per dvejus metus didėjo 2,3 karto, žaliavos – 51 proc., o darbo užmokestis – 25 proc. Be to, restoranai patyrė šoką ir dėl per 8 pastaruosius mėnesius 7–8 kartus išaugusių komunalinių sąskaitų.

Asociacija skelbia, kad Lietuvoje šiuo metu veikia daugiau nei 7 tūkst. restoranų ir kavinių, juose dirba daugiau nei 37 tūkst. žmonių, o viešbučiuose – dar 14 tūkst.