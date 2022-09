Viešbučių ir restoranų atstovai antradienį rengia protesto akciją

Akcija vyks Vinco Kudirkos aikštėje, o joje ruošiasi dalyvauti restoranų verslo darbuotojai iš visos Lietuvos, pranešė asociacija.

Pasak asociacijos prezidentės Evaldos Šiškauskienės, taip norima atkreipti Vyriausybės dėmesį į viešbučių ir restoranų verslo padėtį.

„Šia akcija mes norime atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad verslas yra ant bedugnės krašto (...) Kalbame apie būtinybę išlaikyti devynių procentų PVM tarifą maitinimo paslaugoms. Nuo jos priklausys dešimčių tūkstančių žmonių likimas. (...) Ateiname priminti, kad verslas – tai ne žodis žodyne, o realūs žmonės, kurie valdžios sprendimus arba išgyvens, arba papildys Užimtumo tarnybos gretas“, – pranešime teigė E. Šiškauskienė.

LVRA duomenimis, komunaliniai mokesčiai viešojo maitinimo sektoriui per dvejus metus didėjo 2,3 karto, žaliavos – 51 proc., o darbo užmokestis – 25 proc. Be to, restoranai patyrė šoką ir dėl per 8 pastaruosius mėnesius 7–8 kartus išaugusių komunalinių sąskaitų.

Asociacija skelbia, kad Lietuvoje šiuo metu veikia daugiau nei 7 tūkst. restoranų ir kavinių, juose dirba daugiau nei 37 tūkst. žmonių.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė praėjusią savaitę teigė, jog maitinimo įstaigoms 9 proc. PVM lengvata nebus patęsta, bet verslui gali būti pasiūlytas mokesčių atidėjimas, jei įmonių sąskaitos už energijos išteklius viršys 10 proc. sąnaudų. Pasak jos, dar svarstoma, ar palikti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą apgyvendinimo paslaugoms.

Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sakė matanti prasmę pratęsti PVM lengvatą maitinimo paslaugoms.

Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas maitinimo įmonėms įvestas nuo 2021-ųjų liepos, o viešbučiams toks pat tarifas taikomas septynerius metus – abu jie baigia galioti šių metų pabaigoje. Įprastas PVM tarifas yra 21 procentas.

Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos, per aštuonis šių metų mėnesius abiejuose sektoriuose pradėtas 81 bankrotas – 2,6 karto daugiau nei 2019-2021 metais.

„Creditinfo“ duomenimis, vien rugsėjį maitinimo įmonių bankrotai sudarė apie 14 proc. visų bankrotų. Nemažai restoranų dėl itin didelių energetikos kainų užsidaro arba žiemai arba visam laikui, skelbė LRT.