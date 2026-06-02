Viceministrė: didžioji dalis šių vartotojų už elektrą permoka

„Energetikos ministerijos turimais duomenimis, statistinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau“, – LRT radijui antradienį sakė viceministrė.
Seimas vėliau antradienį svarstys ministerijos siūlymą, kuriuo nepriklausomi elektros tiekėjai būtų įpareigoti nutraukti fiksuotos sutartis su pažeidžiamais vartotojais tuo atveju, jeigu visuomeninės elektros kaina yra žemesnė.
Anot E. Gudauskienės, pritarus parlamente pakeitimai įsigaliotų nuo liepos, kai bus taikomos ir naujos visuomeninio tiekimo kainos.
„Pagal dabartinį projektą ir gautus dar papildomus pasiūlymus Seime svarstymo metu, nepriklausomai nuo to, ar gyventojas sutiks, ar ne sutiks, jis bus perkeltas į visuomeninį tiekimą (jeigu ši kaina bus mažesnė – ELTA)“, – pridūrė ji.
„Jeigu gyventojas sakys, kad nesutinka būti perkeltas, jo niekas ir neperkels. Perkeliami bus tie, kurie išreikš sutikimą arba nesureaguos visai“, – sakė viceministrė.
Visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektros kainos taikomos tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia, taip pat mažiau nei 1 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) elektros per metus suvartojantiems gyventojams.
Viceministrės teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkst. yra pasinaudoję galimybe pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau – iš viso apie 40 proc. visų šių vartotojų.
„Likusi dalis – apie 242 tūkst. – yra pasirinkę nepriklausomus tiekėjus ir už elektrą moka daugiau nei mokėtų visuomeniniu tiekimu“, – teigė E. Gudauskienė.
Viceministrės teigimu, yra kelios priežastys, kodėl pažeidžiami vartotojai lieka sudarę sutartis su nepriklausomais tiekėjais – dalis vyresnio amžiaus žmonių neturi informacijos apie pokyčius, nežino, kad net ir terminuotą sutartį gali nutraukti bet kada.
„Įstatymo pakeitimu ir norime suteikti galimybę visiems pažeidžiamiems vartotojams pasinaudoti valstybės sukurta galimybe mokėti už elektros energiją mažiau“, – tikino ji.
Nepriklausomo tiekėjo „Enefit“ valdybos narė Žana Klusovskienė sakė, kad tiekėjai palaiko iniciatyvas stiprinti pažeidžiamų vartotojų apsaugą, tačiau pažymėjo, kad reikėtų skatinti konkurenciją rinkoje ir taip didinti galimybes gyventojams pasirinkti tiekėjų planus.
„Man atrodo, kiekvieno vartotojo pasirinkimas ir, jeigu jis pasirinko nepriklausomą tiekėją, (…) tai yra jo pasirinkimas ir man atrodo, kad jį reikia gerbti“, – LRT radijui sakė ji.
Tuo metu visuomeninio tiekimo paslaugą teikiančios bendrovės „Ignitis“ privačių klientų padalinio vadovas Andrius Kavaliauskas teigė, kad įmonė stengsis, kad perėjimas klientams būtų kuo sklandesnis.
Valstybinis reguliuotojas praėjusią savaitę patvirtino antrojo metų pusmečio visuomenines energijos išteklių kainas, pažeidžiamiems ir smulkiausiems vartotojams taikomas diferencijuotas tarifas.
Nuo liepos visuomeninė elektra pažeidžiamiems vartotojams brangsta 2 centais iki 20 centų už kWh (su PVM) – tokiu būdu vidutinė mėnesio sąskaita šiems vartotojams, lyginant su dabartine kaina, didėja 1,31 euro.
Tuo metu mažiausiai elektros suvartojantiems žmonėms vienos laiko zonos „Standartinis“ tarifas, kurį yra pasirinkusi didžiausia dalis vartotojų, auga 2 centais iki 24 centų už kWh (su PVM) – taip mėnesinės sąskaitos šiems gyventojams didėja 1,6 euro.
Seimas pernai leido iki 2030-ųjų į visuomeninį elektros tiekimą grįžti visiems smulkiausiems ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams, iki tol trečiajame elektros rinkos liberalizavimo etape esantys vartotojai nepriklausomą elektros tiekėją turėjo pasirinkti iki praėjusių metų pabaigos.
Naujausi komentarai