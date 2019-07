Vartotojų gynėjų daug, bet naudos mažai

Lietuvoje yra daugiau nei šimtas institucijų, kurios turėtų užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, tačiau jos nėra veiksmingos. Be to, ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba net 44 proc. vartojimo ginčų nesugebėjo išnagrinėti per įstatymo numatytą 90 dienų terminą. Tai konstatavo Valstybės kontrolė.