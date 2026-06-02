Valdžia ruošia malonę vežėjams

Kol paprasti vairuotojai už dyzeliną moka pilną kainą, tarptautiniai vežėjai Lietuvos degalinėse net nestoja.
„Tarptautiniai vežėjai pilasi ten, kur pigiau“, – sakė Lietuvos vežėjų sąjungos vadovas Sigitas Žilius.
Vežėjų logika paprasta: kai sudegini šimtus tūkstančių litrų, net vienu centu pigesnis dyzelinas padeda sutaupyti.
„Balandžio mėnesį, kai Lenkija įvedė nuolaidą ir PVM, sumažino akcizą iki Europos Komisijos leidžiamo minimumo, buvo 40–50 centų skirtumas“, – teigė Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas.
„Vežėjams pakanka, kad būtų lygu ar vienu centu daugiau. Kas yra vienas centas įmonei? Jeigu įmonė per mėnesį įsipila 50 tūkst. litrų, tai vienas centas yra 500 eurų“, – aiškino S. Žilius.
Ir ne tik Lenkijoje – vilkikų bakus apsimoka pildyti ir Latvijoje.
„Dabar kaip tik Latvijos degalinėje maždaug 10 centų skiriasi dyzelino degalų kaina“, – sakė „Circle K“ degalinių tinklo vadovas Baltijos šalyse Skirmantas Mačiukas.
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Šitaip kaimyninėse šalyse vilkikų vairuotojai taupo šiemet, taupė ir pernai. Tačiau dabar atsibudo valdžia.
„Reikia schemos, kaip tarptautinį kainų arbitražą vėl palenkti į Lietuvos pusę“, – sakė Seimo narys Simonas Gentvilas.
30 Seimo narių, tiek opozicijos, tiek valdančiųjų, rado būdą, kaip pamaloninti vežėjus. Jie registravo siūlymą leisti vilkikų įmonėms susigrąžinti dalį dyzelino akcizo. Jeigu Seimas pritars, įsigalios nuo kitų metų sausio mėnesio.
„Vežėjas, važiuojantis tarptautiniu maršrutu, Lietuvoje įsipila dyzelino ir gali Mokesčių inspekcijai pateikti duomenis bei per du mėnesius atgauti kainų skirtumą tarp lietuviško ir lenkiško akcizo“, – dėstė S. Gentvilas.
Socialdemokratai įstatymui nepasirašo.
„Supranti, kad visi nori kažką padaryti artėjant rinkimams“, – sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Anot projekto rengėjų, dabar Lietuva gauna nulį, nes vežėjai perka degalus Lenkijoje. Tačiau įvedus lengvatą biudžetas neva uždirbtų.
„Preliminariais skaičiavimais galime turėti apie 100 mln. eurų papildomų pajamų, netgi sugrąžinus dalinį akcizą“, – tvirtino Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius.
Tik nepasakoma, kad lengvata vežėjams irgi kainuoja.
„Tai pareikalaus papildomų lėšų“, – tikino A. Sysas.
Anot įstatymo rengėjų, Lenkijoje dyzelino akcizas siekia 330, o Lietuvoje – 500 eurų už toną. Kol kas neaišku, nei kokio dydžio akcizo dalis būtų grąžinama, nei kokiam laikui. Tai turėtų nuspręsti Vyriausybė.
„Kad galutiniame variante mokama kaina būtų tokia pati kaip Lenkijoje ar kitose kaimyninėse šalyse, bet ir ne per daug, kad visgi būtų maksimalizuotos pajamos į valstybės biudžetą“, – kalbėjo E. Cicėnas.
Dyzelino akcizo grąžinimas – ne valdžios idėja. To ne vienus metus prašė verslas. Degalinių tinklai sako tiesiai – krenta pelnas. Vien pernai Lietuvoje neparduota iki 300 mln. litrų dyzelino.
„Verslui tai yra 6 mln. eurų pelno. Galima sakyti, vidutinio dydžio degalinių tinklo metinis pelnas“, – teigė S. Mačiukas.
Finansų ministras anksčiau į siūlymą žiūrėjo skeptiškai. Sakė, kad verslas siūlo tokį pasiūlymą, kur nauda būtų tik verslui.
„Labai gaila, kad pas mus naratyvas toks: jeigu verslas ateina su idėja, tai jiems ji labai naudinga“, – sakė S. Mačiukas.
Tačiau įstatymo rengėjų argumentas kitoks – vežėjams skauda.
„Vežėjai jautrūs kainai, trečdalį kaštų sudaro kuro kaina“, – aiškino S. Gentvilas.
O paprastam vairuotojui, suprask, reikia mokėti visus mokesčius.
„Akcizai ir krašto apsaugos finansavimas – visuomenė prie to prisideda“, – teigė S. Gentvilas.
Klausimas, gal lengvųjų automobilių vairuotojai išloštų kitaip? Ar dėl grįžtančių vežėjų degalai pigtų kitiems?
„Tiesiogiai – ne, nes šitas grąžinimo mechanizmas skirtas verslo subjektams“, – sakė E. Cicėnas.
Nebent valdžia nuspręstų tai, ką sumokėjo vežėjas, grąžinti lengvojo automobilio vairuotojui.
„Eiliniam vartotojui nauda būtų tik tokia, jei valstybė panaudotų surinktus 100 mln. eurų sumažindama akcizą“, – svarstė S. Mačiukas.
Tačiau valdantieji, priešingai, nuolaidas iš gyventojų nori net atimti. Taip kalbama apie 6 centais sumažintą dyzelino akcizą.
„Tai buvo laikina priemonė infliacijos procesams suvaldyti. Nematau reikalo ją tęsti. Geriau taupyti pinigus ir žiūrėti rudenį, kas gali būti“, – sakė A. Sysas.
Dyzelino akcizas 6 centais sumažintas dviem mėnesiams iki birželio 15-osios.
(be temos)