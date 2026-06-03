 Vaitiekūnas įvardijo, kas padėtų mažinti atlyginimų atotrūkį regionuose

Vaitiekūnas įvardijo, kas padėtų mažinti atlyginimų atotrūkį regionuose

2026-06-03 14:40
Marta Kraujelytė (ELTA)

Augant darbo užmokesčio atotrūkiui tarp Sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad šį skirtumą vidutiniu laikotarpiu labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus.

<span>Vaitiekūnas įvardijo, kas padėtų mažinti atlyginimų atotrūkį regionuose</span>
Vaitiekūnas įvardijo, kas padėtų mažinti atlyginimų atotrūkį regionuose / magnific.com nuotr.

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„Tiesiogiai kažko labai nepadarysi. Be abejo, atskirtis atsiranda dėl objektyvių priežasčių, bet (…) socialdemokratų vykdoma regioninė politika, aktyviai įsiklausant į regionų poreikius ir bandant kiek įmanoma juos atliepti, manau, atskirtį vidutinėje perspektyvoje gali tikrai sumažinti“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė jis.

„Pagrindinė priemonė yra, be abejo, investicijų nukreipimas į regionus. Čia labai svarbus regionų aktyvumas, vizijos turėjimas ir, be abejo, finansinių lėšų turėjimas“, – pridūrė ministras.

Pasak. K. Vaitiekūno, šalies regionams numatyta Europos Sąjungos (ES) parama iš 2021–2027 m. finansinio laikotarpio. Jis ragino savivaldybes, ketinančias kreiptis dėl finansavimo, numatyti ne tik savo, bet ir platesnio regiono poreikius.

„Kaip tik dabar perskirstome apie 500 mln. eurų Europos Sąjungos paramos iš dabartinio laikotarpio, kuris baigiasi. (…) 150 mln. eurų yra skiriama regionams į tas sritis, kurias jie patys numatė kaip prioritetines. Tai reiškia, jau jų strategiją įgyvendiname, (...) kokias pagrindines sritis (jos mato – ELTA), kurios didintų jų patrauklumą, konkurencingumą ir kitus gerus dalykus“, – sakė ministras.

„Kiekviena savivaldybė gali spręsti, gali aplikuoti į paramą. Aišku, labai norėtųsi, kad savivaldybės turėtų šiek tiek kooperacinį požiūrį – žiūrėtų labiau ne tik vienos savivaldybės mastu, bet ir platesnio regiono mastu. (…) Manau, kad regionų politika vyksta ganėtinai aktyviai ir, tikėkimės, kad kažkada pasirodys ir jos vaisiai“, – pridūrė jis.

Trečiadienį Valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp Sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus „ant popieriaus“. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, sumažėjo – Panevėžio bei Kauno apskrityse.

Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė regionų geriamojo vandens infrastruktūrai, civilinei parengčiai bei socialinio būsto plėtrai papildomai skirti 152 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) lėšų. Kaip numatoma Vidaus reikalų ministerijos (VRM) projekte, tam perskirstomos 2022–2030 metų Regionų plėtros programos lėšos.  

Taip pat daugiau kaip 67 mln. eurų numatoma didinti finansavimą pažangos priemonėms, skirtoms pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritoriniams skirtumams mažinti – 53 mln. eurų iš šių papildomų asignavimų sudarytų ES lėšos.

Dalį papildomų investicijų planuojama nukreipti į priedangų įrengimą ar modernizavimą visuomeninės paskirties pastatuose, būtinųjų atsargų saugojimo infrastruktūrą bei savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų atnaujinimą. 

Taip pat numatyta plėsti socialinio būsto fondą asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą bei stiprinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą.

Šiame straipsnyje:
Kristupas Vaitiekūnas
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regionai
mažinti atotrūkį

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ha
kai prie kubiliaus regionuose atidarinėjo visokias gamyklas, čiabuviai runkuliai žviegė, kad gamyba trukdo jiems poilsiauti, o darbuotojus teko vežtis iš didmiesčių
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