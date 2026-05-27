Vaitiekūnas: būtų galima grįžti prie turto mokesčių didinimo

„Bet toks pradinis vertinimas neatlikus to išsamaus, kaip darome, – tai būtų turto mokesčiai, akivaizdu, kad prie jų galima sugrįžti“, – trečiadienį bendrame Seimo Biudžeto ir finansų bei Europos reikalų komitetų posėdyje teigė K. Vaitiekūnas.
„Be abejo, kalba eina apie mokestinius pakeitimus, kurie padidintų tam tikrus mokesčius, o kurie iš jų yra tvariausi ir turėtų mažiausią neigiamą ekonominį poveikį, aišku, reikėtų papildomai įsivertinti“, – kalbėjo ministras, atsakydamas į Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso klausimą, kokie galimi tvarūs valstybės išlaidų finansavimo šaltiniai.
„Nes negali būti, kad nieko nekeičiant būtų pasiekti rezultatai“, – teigė A. Sysas.
Vis dėlto K. Vaitiekūnas pabrėžia, kad ieškant papildomų pajamų galima svarstyti įvairius variantus, bet mokesčius didinti reikia atsargiai.
„Su mokesčių didinimu reiktų atsargiai, nes yra ir trečioji lazdos pusė – mūsų konkurencingumas, ekonomikos bei atlyginimų augimas, visuomenės palaikymas tam, ką mes darome šių geopolitinių įvykių akivaizdoje“, – kalbėjo ministras.
„Finansų ministerija yra už tai, kad susitartume tarpusavyje ir tada tas sprendimas bus kokybiškas ir būtų galima tikėtis politinio palaikymo“, – pridūrė K. Vaitiekūnas.
Seimas praėjusią gegužę nepriėmė svarstyti Vyriausybės teiktų pataisų, pagal kurias nekilnojamojo turto (NT) mokestis būtų visuotinis, o vėlesnį siūlymą su mokesčio grindimis iš esmės pakeitė. Parlamentarai blaškėsi ieškodami tinkamiausio varianto baimindamiesi, kad nuo šių metų gerokai išaugs mokestinė būsto vertė ir žmonėms našta bus per didelė.
Todėl galiausiai nutarta, kad nuo šių metų pirmasis būstas apmokestinamas virš 450 tūkst. eurų vertės (jei savininkai du – nuo 900 tūkst. eurų), antras ir paskesnis būstas – nuo 50 tūkst. eurų (100 tūkst. eurų) vertės, o tarifai siekia 0,2–1 proc., priklausomai nuo vertės.
Prezidentas Gitanas Nausėda, pasirašęs pataisas, sakė, kad jos – kompromisas, leisiantis daugumai žmonių išvengti šio mokesčio naštos.
K. Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, jog neketinama grįžti prie NT mokesčio tarifų, nors įstatyme apsaugų yra per daug.
Seimas šį mėnesį atmetė iniciatyvą apmokestinti prabangius automobilius – mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kilovatų (kW).
(be temos)
(be temos)