V. Blinkevičiūtė: gyventojai neturėtų būti automatiškai įtraukti į pensijų kaupimą

„Pritariu tam, kad negali būti automatinis, žmonėms dažnai nežinant, įtraukimas į antrą pensijų pakopą ir kad būtų palaisvintas išėjimas iš dalyvavimo kaupime ypatingai tų žmonių, kurie prievarta buvo įjungti“, – penktadienį Žinių radijui sakė V. Blinkevičiūtė.

Ji teigia, kad gyventojai automatiškai kaupti nelinkę dėl mažų pajamų.

„Atlyginimai maži, kitiems gal iki pensijos jau nedaug laiko likę. Visas tas aplinkybes būtina įvertinti, nes gyvenimas keičiasi, situacijos gali būti įvairios“, – sakė V. Blinkevičiūtė.

Pačią didžiausią problemą matau tame, kad norima sukaupti per trumpą laiką labai daug, tai yra neįmanoma.

LSDP pirmininkės manymu, žmonėms turėtų būti suteikta galimybė vienu metu atsiimti sukauptas lėšas, nes gaunant mėnesines išmokas santaupos nejaučiamos.

„Kada žmogus per ilgą laikotarpį sukaupia kokius 8–10 tūkstančių ir jam atsiimti visos tos sumos negalima, kapsi ten po 20–30 eurų per mėnesį, tai kaip ir nepajuntama nieko, kad kažką susitaupei papildomai. Dėl to tas nepasitikėjimas ir nusivylimas yra. Tikiuosi, kad valdžios atstovai į tai įsiklauso, girdi, priima vienus ar kitus sprendimus, patobulina tą sistemą“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė.

Ji taip pat problema vadina tai, kad žmonės nori per trumpą laiką sukaupti daug.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų grupės vadovė Inga Buškutė praėjusią savaitę sakė, kad dažni pensijų kaupimo sistemos pokyčiai yra žalingi ir mažina pasitikėjimą sistema, nors diskusijai dėl pokyčių kelias neužkertamas.

Lietuvoje antros pakopos pensijų sistemoje dalyvauja apie 1,4 mln. dirbančių žmonių.

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis, antros pakopos pensijų fondų turto vidutinė svertinė grąža pernai buvo neigiama ir siekė minus 13,8 proc., o bendra gyvenimo ciklo fondų grąža nuo įkūrimo yra teigiama ir siekia 32,76 procento.