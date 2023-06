Užtrukus elektros tiekimo atstatymui ESO nuo liepos mokės kompensacijas

Bendrovė pranešė, jog įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo pataisas nuo liepos verslo vartotojai taip pat nebebus skirstomi į patikimumo kategorijas.

„Naikiname dar sovietmečiu atsiradusias vadinamąsias patikimumo kategorijas. Pakeitus įstatyminę bazę, pereiname prie vakarietiško modelio, kai galime tikslingai investuoti į tinklą atliepdami rinkos poreikius ir leisti sutaupyti verslui, kuris moka už kategorijas“, – pranešime teigė ESO viešųjų ryšių projektų vadovė Rasa Juodkienė.

Antros kategorijos vartotojams elektros tiekimas turės būti atstatytas daugiausia per 2,5 valandos. Tuo metu daugiau nei 80 tūkst. gyventojų turinčių miestų bei laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) teritorijų vartotojams tiekimas turės būti atstatytas ilgiausiai per 6 valandas, kitose teritorijose – per 12 val., o nutrūkus tiekimui dėl gamtos reiškinių, įrenginių avarijos bei gaisro – per 72 valandas.

Viršijus šį laiką vartotojams bus mokamos kompensacijos.

ESO praneša, kad vidutinis elektros tiekimo atstatymo laikotarpis yra 1,6 val. – jo bus siekiama ir įsigaliojus įstatymo pakeitimams.