Užimtumo tarnyba: maitinimo sektoriuje padaugėjo atleidimų

Pasak Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento direktorės Brigitos Blavaščiūnienės, šių metų pirmame ketvirtyje įvyko jau 4 darbuotojų grupių atleidimai (atleista daugiau nei 10 darbuotojų per 30 dienų) dėl bankrotų maitinimo sektoriuje.

„Gali atrodyti, kad 4 pranešimai – visai nedaug, tačiau mes kalbame apie 230 žmonių, kurie bus atleisti iš būtent šio sektoriaus. Per visus 2024 m. šiame sektoriuje buvo atleista apie 100 darbuotojų“, – pirmadienį konferencijoje „Iššūkiai Lietuvos verslui“ skaičiais pasidalino B. Blavaščiūnienė.

Šioje Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono organizuotoje konferencijoje pagrindinė tema buvo lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) maitinimo įstaigoms grąžinimas.

Lengvata galiojo 2021–2023 m., kai pasaulis kentėjo nuo COVID pandemijos. PVM tada siekė 9 proc, tačiau 2024 m. mokestis grįžo prie įprasto procento – 21. Pasak konferencijos dalyvių, šis sprendimas galėjo turėti įtakos padidėjusiems skaičiams.

B. Blavaščiūnienė taip pat priminė, kad šis klausimas yra itin aktualus regionams ir kaimo vietovėms, kadangi ilgalaikių bedarbių ten yra daugiausia, o šio klausimo sprendimas taip pat gali būti aktualus.

Šalyje augant šio sektoriaus įmonių bankrotams ir darbuotojų atleidimams, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos (LVRA) vadovė Evalda Šiškauskienė teigė, kad didesnis PVM niekur nepasiteisino.

„Nė vienoje šalyje padidintas PVM maitinimo sektoriui nepasiteisino“, – sakė LVRA vadovė.

Pasak E. Šiškauskienės, šalyse, kuriose paskutiniais metais neturėjo lengvatinio PVM tarifo maitinimo įstaigoms, maitinimo sektorius šiuo metu laikosi sunkiai. Daug kur svarstoma lengvatinį mokestį grąžinti.

LVRA vadovės teigimu, maitinimo sektorius yra imliausias darbo vietoms – 41 tūkst. darbuotojų, o taip pat daro įtaką ir didžiuliam skaičiui kitų verslų, kaip valymo įmonėms, renginių organizatoriams, maisto produktų gamintojams.

„Esame viena grandinė. Be abejo, tai yra labai svarbu turizmui, regionų plėtrai bei žmonių užimtumui. Įdarbiname visas socialines grupes – nekvalifikuotus žmones, pagyvenusius žmones ir jaunimą“, – tikino E. Šiškauskienė.

2021-2023 metais maitinimo paslaugoms galiojo 9 proc. PVM tarifas, tačiau, pasak LVRA visai sąskaitai su alkoholiniais gėrimais taikomas PVM buvo 13,5 proc., nes alkoholiui PVM buvo standartinis – 21 proc.

Remiantis LVRA pateikta statistika, sumažinto PVM nauda – akivaizdi. Teigiama, kad dėl jo darbo užmokestis augo 12-19 proc. per metus, darbo vietų skaičius augo 3 tūkst., 124 mln. eurų sumažintas šešėlis ir buvo įsteigta 1,2 tūkst. naujų įmonių.

Verslas vis dar jaučiasi neišklausytas

E. Šiškauskienė taip pat teigė, kad jai gaila dėl to, kad Finansų ministerija nedarė analizių dėl to, kaip situacija būtų atrodžiusi per paskutinius metus, jei vietoje 21 proc. PVM būtų paliktas 9 ar 12 proc. tarifas.

„Pas mus yra emociniai pareiškimai. Premjeras sakė, kad žiūrės į skaičius, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigė, kad bet kokiu atveju nepalaikys, nors pagrindimo neturėjo. Daromi tik emociniai sprendimai“, – pareiškė LVRA vadovė.

LVRA skaičius ėmė iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), o Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia ruošianti analizę pagal statistiką iš Valstybės duomenų agentūros (VDA), tačiau asociacijos vadovė tikisi, kad bus suvesti tikslūs, bendri skaičiai, kurie atspindėtų realią situaciją.

„Norisi, kad institucijos, kurios dirba už uždarų durų, išklausytų verslą ir įsiklausytų į realią situaciją. Taip pat tikimės argumentuotai išgirsti, kodėl vieniems pasiūlymams pritariama, o kitiems – ne“, – sakė E. Šiškauskienė.

ES vidutinis PVM tarifas maitinimo sektoriui – 12,3 proc. Lietuvoje sektoriui šiuo metu taikomas įprastas 21 proc. tarifas.

ELTA primena, kad pernai spalį Lietuvos kavinės ir restoranai protestavo prieš nuo 2024-ųjų pradžios sugrąžintą 21 proc. PVM tarifą maitinimo paslaugoms. Lengvatinis tarifas įvestas COVID-19 pandemijos metu, tačiau net jai pasibaigus verslai teigė neišgalintys grąžinti sukauptų skolų, išlaikyti darbuotojų kylant atlyginimams bei išsilaikyti rinkoje brangstant žaliavoms.

Protestus rengusi Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija (LVRA) Lietuvos ir kitų šalių politikus ragino sekti Europos Sąjungos (ES) pavyzdžiu – 21 iš 27 ES šalių nuo 2009 m. taiko sumažintą PVM tarifą.

Ministras pirmininkas Gintautas Paluckas jau ne kartą viešai pasakė, kad biudžete nemato vietos, kur tilptų PVM lengvatos.