 Užimtumo tarnyba: darbuotojai iš trečiųjų šalių – vis populiaresni

2025-10-30 10:19
ELTOS inf.

Užimtumo tarnyba šiemet trečiųjų šalių piliečiams išdavė 1,4 tūkst. leidimų dirbti sezoninį darbą Lietuvoje. Tarnybos teigimu, išduotų leidimų kiekis yra dvigubai didesnis nei prieš metus ir didžiausias per pastaruosius penkerius metus.

Užimtumo tarnyba: darbuotojai iš trečiųjų šalių – vis populiaresni / I. Gelūno / BNS nuotr.

Šiemet dėl leidimų dirbti sezoninį darbą trečiųjų šalių piliečiams kreipėsi 114 įmonių, kai pernai per tą patį laikotarpį tokių tebuvo 52.

Užimtumo tarnybos duomenimis, daugiausiai sezoninių darbuotojų pasikvietė  Kauno  (488) ir Panevėžio (388) regionų darbdaviai.

Daugiausiai leidimų išduota įmonėms „Biovela-Utenos mėsa“ (288), „Mezitora“ (162), „Amber Food“ (72), „Krekenavos agrofirma“ (63), „Globus Bemanning“ (54), ŽŪB „Nematekas“ (32), „Gilmera“ (29), „Norvegijos kontaktai“ (26), „Baltic Fish Export“ (24), „Betena“ (24).

Sezoniniam darbui šalyje darbdaviai užsieniečius daugiausiai ketino įdarbinti kelininkais – 30 proc. (419), virėjais – 18 proc. (247), maisto produktų rūšiuotojais – 15 proc. (208), mėsos pusgaminių ruošėjais – 6 proc. (80), maisto produktų fasuotojais (svėrėjais, pakuotojais) – 5 proc. (75), pastatų konstrukcijų valytojais – 4 proc. (61).

Anot tarnybos, daugiausia leidimų dirbti sezoninį darbą buvo išduota Azijos piliečiams:  uzbekams (457), tadžikams (352), kirgizams (186),  ir azerbaidžaniečiams (186).

Taip pat ketino atvykti užsieniečiai iš Sakartvelo (52), Ukrainos (8), Kazachstano (25), Filipinų (18), Pakistano (15), Moldovos (15), Turkmėnistano (11), Nepalo (11) ir Vietnamo  (10).

Tuo metu nė vieno leidimo dirbti šiemet negavo piliečiai iš Turkijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos, Šri Lankos, Zimbabvės ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos. 

