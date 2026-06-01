Ūkininkai galės susigrąžinti dalį išlaidų už šių gyvūnų vakcinaciją

Anot ministerijos, šiai paramai šiemet skirta 300 tūkst. eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už 2026 metų sausio 1–gegužės 31 d. laikotarpiu atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,50 euro už vieną vakcinuotą avį.
„Ši parama skirta kompensuoti dalį patirtų išlaidų tiems, kurie šiemet vakcinavo avis nuo mėlynojo liežuvio ligos. Kviečiame paraiškas teikti laiku ir prieš tai pasitikrinti, ar vakcinacijos duomenys yra užregistruoti Ūkinių gyvūnų registre“, – pranešime cituojama ŽŪM Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Dalia Laureckaitė-Tumelienė.
Paraiškos teikiamos pagal naują priemonę „Parama avių laikytojams už savanorišką avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos“. Jos priimamos nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d., pavėlavus dėl svarbių priežasčių – iki liepos 14 d.
Paramą gali gauti ūkio subjektai, vykdantys pirminę žemės ūkio produktų gamybą bei Žemės ūkio ir kaimo verslo registre nurodyti kaip valdos valdytojai arba partneriai, taip pat įregistruoti Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje kaip avių laikytojai.
Pareiškėjas taip pat turi būti Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje įregistruotas kaip avių laikytojas ir vakcinacijos laikotarpiu laikyti joje registruotas bei suženklintas avis.
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