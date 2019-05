Tyrimas: tikėdami, kad pirkdami internetu išleidžiame daugiau, apsirinkame

Daugeliui mūsų vis dar patinka pirkti tai, ko visai nereikia. Lygiai taip pat mums kažkodėl norisi dalį savo gyvenimo praleisti parduotuvėse. Be to, be jokio pagrindo manome, kad apsiperkame pigiausiu būdu. Net penktadalis Lietuvos gyventojų vis dar tiki, kad apsipirkdami internetu jie išleidžia daugiau nei fizinėje parduotuvėje, nors iš tikrųjų yra priešingai. Paradoksalu, tačiau labiausiai laiką ir pinigus moka taupyti namų šeimininkės. Šį ir kitus Lietuvos gyventojų apsipirkimo įpročius, įsigyjant maisto produktus, atskleidė prekybos technologijas Baltijos šalyse diegiančios kompanijos „StrongPoint“ inicijuotas sociologinis tyrimas.