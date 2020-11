Tyrimas atskleidė vartotojų požiūrį į ekologiškus produktus

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija apklausė 1009 respondentus iš visos Lietuvos – skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir užsiėmimo. Tyrimas atskleidė jų turimas žinias apie ekologiškus produktus, požiūrį, pasitikėjimą, pirkimo įpročius.

Geriausiai žinomi faktai apie ekologiškus produktus yra susiję su jų sudėtimi: be GMO (50 proc.), neužteršti cheminėmis medžiagomis (48 proc.), be sintetinių maisto priedų (45 proc.). Beveik pusė apklaustųjų (46 proc.) žinojo ir tai, kad tokie produktai turi būti sertifikuoti. Mažiau žinomi yra su ekologiškų produktų kontrole ir kokybės apsauga susiję procedūriniai veiksmai – kad įtariant pažeidimus atliekami tyrimai (25 proc.) arba kad gamintojai tikrinami bent kartą per metus (24 proc.).

Europos Sąjungos ekologinės gamybos ženklą žino 72 proc., Lietuvoje pagamintų ekologiškų produktų ženklą – 69 proc. apklaustųjų. Šalies gyventojai linkę pasitikėti ekologiškų produktų ženklais: 29 proc. pasitiki visiškai, 57 proc. pasitiki iš dalies.

Kol kas ekologiškų produktų vartojimas Lietuvoje tik įsibėgėja – šių produktų kartą per savaitę ar dažniau perka 14 proc. apklaustųjų, kartą ar kelis per mėnesį – 34 proc. Dalis apklaustųjų (18 proc.) negalėjo nurodyti, kaip dažnai perka ekologiškus produktus, nes netikrina etikečių. Reguliariai maisto produktų etiketes skaito 29 proc. apklaustųjų. Didžioji dalis pirkėjų tai daro kartais – kai perka naują produktą (44 proc.) arba kai kyla įtarimų dėl produkto sudėties (13 proc.). Neperkantys ekologiškų produktų (11 proc.) pagrindine to priežastimi nurodė didesnę ekologiškų gaminių kainą.

Taip pat „Ekoagros“ domėjosi, kiek reikšmingas vartotojams būtų faktas, jei viešojo maitinimo įstaiga siūlytų sertifikuotus ekologiškus produktus. 12 proc. tai turėtų didelę teigiamą įtaką, dar 32 proc. į tai atsižvelgtų kartu su kitais maitinimo įstaigos pasirinkimo kriterijais.

„Atlikę ekologiškų produktų vartojimo tyrimą ir žinodami gyventojų nuomonę apie ekologiškus produktus, jų požiūrį, pasitikėjimo laipsnį, vartojimo įpročius ar atvirkščiai – nevartojimo priežastis, galėsime planuoti, kuriose konkrečiose srityse reikia stiprinti savo vykdomą švietėjišką veiklą ir kaip efektyviau prisidėti prie ekologiškų produktų vartojimo Lietuvoje skatinimo“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.