Tarnyba ragina maitinimo verslus atsakingiau tikrinti galimybių pasus

Anot tarnybos, vienas dažniausių pažeidimų atliekant patikrinimus dėl šiuo metu taikomų ribojimų kavinėse bei restoranuose – galimybių paso netikrinimas.

Praėjusios savaitės duomenimis, patikrinus virš 240 viešojo maitinimo vietų, 5 proc. jų buvo nustatyti pažeidimai. Daugiausiai jų buvo Vilniuje. Iš 20-ies sostinės kavinių ir barų patikrinimų metu pažeidimai nustatyti septyniais atvejais.

„Deja, bet vis dar užfiksuojame tokių vietų, kur galimybių paso kontrolė neužtikrinama. Nuolat primename ir raginame maitinimo verslus į šį reikalavimą žiūrėti atsakingiau, nes nepaisantiesiems operacijų vadovo sprendimų gresia administracinė atsakomybė“, – teigė tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė, valstybinė maisto produktų inspektorė Miglė Navašinskaitė.

Dalis kavinių ir barų vis dar neužtikrina, kad jų uždaroje erdvėje būtu aptarnaujami tik lankytojai su galimybių pasu arba kitu jam prilyginamu dokumentu. Be to, fiksuota atvejų, kai, pavyzdžiui, cukrus, druska ir padažai tiekiami bendro naudojimo induose, atvirose erdvėse aptarnaujant lankytojus be galimybių paso.

Darbuotojų sveikata dalyje kavinių nėra vertinama kasdien, nesudaromos sąlygos jiems pasimatuoti kūno temperatūros prieš darbo pradžią.