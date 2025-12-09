Svarbu norintiems pasitraukti iš pensijų kaupimo: žingsniai, kuriuos turi žinoti kiekvienas

Pasak „Sodros“, prašymą dėl pasitraukimo iš antros pakopos reikia pateikti savo pensijų kaupimo bendrovei bet kuriuo metu nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nagrinės pagal ketvirčius. Sprendimas bus priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmąsias dešimt kito ketvirčio darbo dienų. Pavyzdžiui, jei žmogus pateiks prašymą pasitraukti iš kaupimo 2026 m. sausio 19 d., pensijų kaupimo bendrovė sprendimą priims pasibaigus ketvirčiui – po kovo 31 d., o pinigus į žmogaus sąskaitą perves iki 2026 m. balandžio 15 d.
Kaip bus išmokamos sukauptos lėšos?
Asmens sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas bus pervesti į banko sąskaitą. Jokių papildomų mokesčių ar atskaitymų nuo šios sumos nebus.
Valstybės ir „Sodros“ įmokų dalis grįš į „Sodrą“ ir bus paversta apskaitos vienetais. Tai padidins būsimą žmogaus senatvės pensiją.
Ar iki sprendimo priėmimo dar bus nuskaičiuojamos įmokos?
Iki tol, kol pensijų kaupimo bendrovės sprendimas bus užregistruotas Pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registre, „Sodra“ ir toliau perves pensijų kaupimo įmokas nuo žmogaus draudžiamųjų pajamų, nes ji dar neturi informacijos apie žmogaus pateiktą prašymą nutraukti kaupimą. „Sodra“ sužinos tik apie priimtą ir užregistruotą sprendimą, o ne apie patį prašymo pateikimą, todėl įmokos laikotarpiu nuo prašymo pateikimo iki sprendimo priėmimo bus nuskaitomos kaip įprasta, nebent žmogus bus pateikęs prašymą sustabdyti įmokų mokėjimą.
Pagal aukščiau pateiktą pavyzdį, įmokos bus nuskaičiuotos nuo žmogaus atlyginimo už sausio ir vasario mėnesius, o kai kuriais atvejais – ir už kovą, priklausomai nuo to, kada darbovietė moka atlyginimą. Kadangi nuo įmokų nuskaičiavimo iki jų pervedimo į pensijų fondą praeina maždaug du mėnesiai, paskutinės įmokos į fondą nebepateks. Tokiu atveju „Sodra“ šias sumas grąžins darbdaviui, o jis perskaičiuos žmogaus atlyginimą ir išmokės jam skirtumą.
Kaip bus išmokamos sukauptos lėšos?
Pereinamuoju laikotarpiu sukauptos lėšos bus išmokamos tokiu principu:
- Asmens sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas bus pervesti į banko sąskaitą. Jokių papildomų mokesčių ar atskaitymų nuo šios sumos nebus.
- Valstybės ir „Sodros" įmokų dalis grįš į „Sodrą" ir bus paversta apskaitos vienetais. Tai padidins būsimą žmogaus senatvės pensiją.
Aktualu savarankiškai dirbantiems
Savarankiškai dirbantys iš kaupimo pasitraukti galės tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti. Prašymus jie gali teikti bet kuriuo metu 2026–2027 metais, o lėšų pervedimas vyks pasibaigus ketvirčiui per pirmąsias dešimt kito ketvirčio darbo dienų.
Kaip ir samdomiems darbuotojams, į fondą pervestos valstybės ir „Sodros“ įmokos bus paverstos apskaitos vienetais, o pačių dalyvių sumokėtos įmokos bus išmokėtos į banko sąskaitą.
Atsižvelgiant į tai, kokį socialinio draudimo įmokų mokėjimo būdą savarankiškai dirbantis žmogus yra pasirinkęs ir kokia pasitraukimo iš pensijų kaupimo alternatyva jam tinkamiausia, tvarka gali šiek tiek skirtis.
Jei savarankiškai dirbantis nori sumokėti pensijų kaupimo įmokas už praėjusius metus ir gauti valstybės skatinamąsias įmokas, prašymą nutraukti kaupimą jis turėtų teikti tik tada, kai jau yra deklaravęs pajamas ir sumokėjęs visas įmokas už praėjusius metus. Tai daryti reikėtų tik tuomet, kai savo paskyroje „Sodros“ sistemoje mato, kad už praėjusius metus pervestos pensijų įmokos jau pasiekė pensijų fondą.
Jei žmogus pasitraukti iš kaupimo nori nesumokėdamas pensijų kaupimo įmokų už praėjusius metus ir kartu atsisakydamas valstybės biudžeto įmokų, prašymą pensijų kaupimo bendrovei reikėtų teikti pirmą metų ketvirtį, iki kovo 31 d., dar iki deklaruojant pajamas. Tokiu atveju pajamas ir įmokas už praėjusius metus jis deklaruotų tik tada, kai pensijų kaupimas jau būtų nutrauktas. Pateikus prašymą pirmą metų ketvirtį, sprendimas bus priimtas balandžio pradžioje, per pirmąsias dešimt balandžio darbo dienų.
Jei įmokos jau bus sumokėtos, bet „Sodra“ jų nespės pervesti į pensijų fondą iki kaupimo nutraukimo, permoką galima susigrąžinti pateikus prašymą „Sodrai“.
Svarbu senjorams ir artėjantiems prie pensijos
Antroji pensijų pakopa yra senatvės pensijos sistemos dalis, todėl dažniausiai žmonės pasitraukia iš kaupimo sulaukę senatvės pensijos amžiaus. Sulaukus pensijos amžiaus arba gavus išankstinę senatvės pensiją, žmogus bet kada turi teisę nutraukti kaupimą ir pasirinkti jam tinkamą išmokos būdą.
Įprastai išmokos priklauso nuo sukauptos sumos – gali būti mokama vienkartinė išmoka, periodinės išmokos arba pensijų anuitetas. Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, 2026–2027 metais, pensijos amžiaus sulaukę dalyviai papildomai turės ir tokią pačią teisę kaip visi kiti – išsiimti visas sukauptas lėšas.
Tokiu atveju galios tos pačios taisyklės: asmens įmokos ir investicinis rezultatas bus pervesti į banko sąskaitą, o „Sodros“ ir valstybės biudžeto įmokos bus grąžintos į „Sodrą“ ir paverstos apskaitos vienetais, kurie padidins senatvės pensiją.
