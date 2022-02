Norite gauti kompensaciją už šildymą? Paskubėkite!

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės, gyventojai vis dar gali kreiptis dėl kompensacijų. Be to, dar viena gera naujiena – nepaisant to, kad šildymo sezonas yra brangus, didelei daliai žmonių pajamas pavyko apsaugoti ir amortizuoti šildymo kainas.

„Matome statistiką ir lygindami ją su 2021-aisiais metais, matome, kad besikreipiančių žmonių dėl kompensacijos skaičius išsaugo apie 40 proc. Vadinasi, tie žmonės, kurie kreipiasi kompensacijos už savo šildymo sąskaitas, nemoka daugiau negu 10 proc. pajamų jau išskaičius valstybės remiamus pajamų dydžius. Jei mes kalbėtume apie vieną namų ūkį, kur gyvena vienas pensijinio amžiaus žmogus, gaunantis vidutinę pensiją, tai jo šildymo sąskaita pagal naują formulę, kurią priėmėme dar praėjusiais metais, neturėtų viršyti 10 eurų ir 20 centų. Vadinasi, tų žmonių, kurie kreipėsi, – 40-čia procentų daugiau gavėjų, pajamas pavyko apsaugoti. Ir tokiu būdu šildymo kainos nepaveikė jų namų ūkių biudžetų taip stipriai. Vis dar galima kreiptis internetu spis.lt arba į savo savivaldybes. Priminsiu, kad kompensacija gali būti skirta už du praėjusius mėnesius. Jei tie žmonės, kurie dar nesikreipė, suskubs iki vasario mėnesio pabaigos, kompensaciją galės gauti ir už sausio mėnesį, ir tris mėnesius į priekį“, – sakė ministrė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

95 proc. prašymų dėl kompensacijų buvo patenkinti, kas nutiktų, jei savivaldybėse pritrūktų lėšų padengti šioms kompensacijoms? M. Navickienės teigimu, kompensacijoms yra skirta apie 16 milijonų eurų. Pasibaigus šiam šildymo sezonui bus galima įvertinti, kiek realiai kainavo šis išplėtimas valstybės remiamų pajamų dydžio įtakos žmonių pajamoms. Tačiau, pasak ministrės, pirmo mėnesio statistika yra per ankstyva sakyti, ar 16 milijonų eurų pakaks, bet savivaldybės galės naudoti piniginei socialinei paramai skirtas lėšas tam, kad padengtų išaugusius kompensacijų kaštus.

„Per ekstremalią situaciją gali kreiptis visi, nes nėra vertinamas žmogaus turtas. Tai, jei žmogus turi kažkokį žemės gabaliuką ar sodą ir galvoja, kad dėl to jam nepriklausytų išildymo kompensacija, tai yra netiesa. Tikrai visus raginu kreiptis. Šita aplinkybė nėra vertinama. Na, o išaugęs besikreipiančių skaičius leidžia daryti išvadą, kad praėjusiais sezonais ar senesniu laikotarpiu ne visi žmonės žinodavo, kad jiems gali priklausyti kompensacija. Buvo mitas, kad ji priklauso tik socialiai pažeidžiamiems, vyresniems asmenims ar kitoms pažeidžiamoms grupėms. Tikrai dėl šildymo kompensacijos gali kreiptis visi. Šeimos, auginančios vaikus, ir tų namų ūkių sudėtis taip pat turi įtakos, kad bendra pajamų suma neturėtų būti viršijanti 10 proc., išskaičiavus valstybės remiamas pajamas už šildymą“, – aiškino ji.

Pasak M. Navickienės, nesvarbu, kokiu kuru šildomi namai, nes visoms kuro rūšims šildymas yra kompensuojamas. Dėl kompensacijų besikreipiančių žmonių skaičius labai stipriai išaugo Pagėgių seniūnijoje – trylika kartų daugiau nei praėjusiais laikotarpiais. Pavyzdžiui, Vilniuje išaugo keturis kartus. Tarp mažiausiai besikreipiančių – Alytaus rajono savivaldybė.

Lyginant su 2021-ųjų metų gruodžio mėnesiu, prašymų skaičius dėl kompensacijų išaugo penkis kartus – daugiau nei 30 tūkst. gruodžio mėnesį ir 127 tūkst. sausį.

„Visus tuos, kurie to nepadarę, raginu kreiptis jau dabar, nes aktualiausia žmogui kompensuoti išlaidas yra tada, kai jis gauna sąskaitas“, – teigė M. Navickienė.