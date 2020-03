Suskaičiavo: pernai darbuotojų naudai priteista beveik 8,2 mln. eurų

Darbo ginčų komisijos (DGK) per praeitus metus gavo 7579 prašymus nagrinėti darbo ginčus, tai – 12 proc. daugiau nei 2018 metais.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) praneša, kad beveik pusė prašymų buvo visiškai ar iš dalies patenkinti. Taip pat pernai beveik perpus išaugo darbo ginčų komisijų priteistų išieškoti lėšų suma.

DGK per praeitus metus priėmė sprendimų dėl daugiau nei 8,4 mln. eurų išieškojimo. Tai – penktadaliu daugiau nei 2018 metais. Per 8,2 mln. eurų priteista darbuotojų naudai ir per 182 tūkst. eurų darbdavių naudai.

Palyginti su užpernai priteistomis sumomis, darbuotojams išieškotinos sumos padidėjo 27 proc., o darbdaviams sumažėjo 47 proc.

Dauguma DGK pateiktuose prašymuose keliamų reikalavimų – dėl darbo užmokesčio išieškojimo. Tokių reikalavimų gauta 7346. Jie sudaro 76 proc. visų per praėjusius metus gautuose prašymuose keliamų reikalavimų.

Kita dažniausia kreipimosi į DGK priežastis – atleidimo iš darbo pripažinimas neteisėtu. Tokių reikalavimų praeitais metais gauta 664, 2018 metais – 530 reikalavimų. Apie trečdalis visų ginčų dėl atleidimo iš darbo teisėtumo buvo išspręsti taikiai, apie ketvirtadalis reikalavimų patenkinti.

2019 metais DGK visiškai patenkino 3356 reikalavimus, 994 – patenkino iš dalies ir bendrai tai sudaro beveik pusę visų priimtų sprendimų.