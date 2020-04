„Sodra“ praneša: gyventojams jau mokamos ligos išmokos dėl karantino

Ligos išmokos skirto susirgus, prireikus saviizoliuotis ar prižiūrint vaikus, kai jų ugdymo įstaigos uždarytos dėl karantino, taip pat prižiūrint asmenis su negalia ir pensinį amžių sulaukusius asmenis, kuriems iki karantino nestacionarių socialinių paslaugų įstaigose (dienos centruose) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa.

Tuos, kuriems nedarbingumo pažymėjimai išduoti kovą ir kurie turi teisę gauti išmoką, ligos išmokos turėtų pasiekti iki balandžio pabaigos, o išmokos laikas priklauso ir nuo to, kada ir kokiam laikotarpiui nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas ir ar gauti visi reikalingi duomenys bei dokumentai.

„Pastebime, kad yra gyventojų, kuriems išduotas nedarbingumo pažymėjimas, tačiau jie „Sodrai“ nėra pateikę prašymo ligos išmokai gauti. Tad raginame per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojams pateikti neterminuotą ligos išmokos prašymą. Be prašymo ligos išmoka negali būti skiriama. Jeigu prašymą pateikėte seniau, prašome patikrinti, ar nurodytas teisingas sąskaitos numeris. Išmokos paskiriamos ir išmokamos per 17 darbo dienų pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui ir gavus visus reikiamus ligos išmokai skirti dokumentus bei duomenis arba, jeigu pažymėjimas buvo pratęstas, per 17 darbo dienų pasibaigus 14 dienų nedarbingumo periodui, jei yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys“, – sako „Sodros“ Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius.

Išmokų dydžiai

„Sodros“ duomenimis, iš viso kovo mėnesį dėl epideminės situacijos išduoti 125 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų. Iš jų 22 tūkst. išduoti gyventojui susirgus ir apie 103 tūkst. prižiūrėti vaikus, kurių mokyklos uždarytos dėl karantino. Tiesa, išmokų gavėjų yra mažiau, nes į šį skaičių patenka ir pratęsti nedarbingumo pažymėjimai, tad skaičiuojam, kad išmokų gavėjų yra apie 70 tūkst.

Ligos išmoka susirgus sudaro 62,06 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio – ją nuo trečios nedarbingumo dienos moka „Sodra“, o už pirmas dvi dienas – darbdavys.

Ligos išmoką prižiūrint vaikus, kai ugdymo įstaiga uždaryta dėl karantino, arba asmenis su negalia ir pensinį amžių sukakusius asmenis, kuriems iki karantino nestacionarių socialinių paslaugų įstaigose (dienos centruose) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, nuo pirmos dienos moka „Sodra“ ir išmoka sudaro 65,94 proc. gavėjo kompensuojamųjų darbo užmokesčio.

Minimali išmoka sergant siekia 7,43 eurus, o maksimali 79,22 eurus už darbo dieną. Slaugant šeimos narį maksimali išmoka negali viršyti 84,17 eurų už darbo dieną.

Skaičiuojama, kad vidutinė ligos išmoka sudaro apie 30 eurų už darbo dieną. Tad, pavyzdžiui, jeigu gyventojui nedarbingumo pažymėjimas kovą buvo išduotas dviem savaitėms, išmoka skiriama už dešimt darbo dienų ir sudarytų 300 eurų. Nuo išmokos taip pat atskaitomas 15 proc. GPM ir 6 proc. PSD įmoka, tad gyventoją pasieks šiek tiek mažesnė suma.