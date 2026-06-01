Socialiai remtini žmonės nuo birželio paramą gaus lengviau, didėja išmokos šeimoms

Be to, didėja išmokos vaikus auginančioms šeimoms.
Socialiai remtiniems – ir parama, ir įpareigojimai
Naujovės aktualios gyventojams, gaunantiems socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens ar kitas kompensacijas, taip pat tiems, kurie dėl paramos kreipsis pirmą kartą. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka, svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, už šildymą.
Tokie žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatyta pinigų. Tuo pačiu jei privalės dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programose arba projektuose.
Nuo birželio turto vertė bus susiejama su valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiu, kuris nuo šių metų yra 233 eurai. Lėšos bus įtraukiamas į bendrą turto vertę.
Dukart didėja lėšų normatyvas, taikomas bendram turtui apskaičiuoti, pusantro karto padidintas būsto ploto normatyvas individualiems namams.
Paramos gavėjams įsidarbinus jie nepraras pašalpos – ji bus mokama dar šešis mėnesius, o ne tris, kaip dabar.
Nuo birželio papildomai skiriamą pašalpą įsidarbinus gaus ir tie gyventojai, kuriems registruotis Užimtumo tarnyboje iki įsidarbinimo nebuvo neprivaloma, pavyzdžiui, auginusiems mažamečius vaikus, slaugiusiems ar prižiūrėjusiems asmenis su negalia.
Taip pat perpus trumpėja socialiai remtinų gyventojų registracijos tarnyboje laikas – nuo šešių iki trijų mėnesių.
Didėja išmokos vaikus auginančioms šeimoms
Nuo birželio šeimos gaus didesnę išmoką gimus vaikui – ji bus moka ir tiems neturintiems pakankamo darbo stažo ir teisės gauti išmoką iš „Sodros“ tėvams.
Vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja nuo 11 iki 14 bazinės socialinės išmokos (BSI, 70 eurų) – išmoka auga nuo 814 iki 1036 eurų.
Taip pat platesnis šeimų, samdančių auklę, ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacine išmoka – į ją galės pretenduoti ne tik dirbantys tėvai, bet ir kai vienas (ar vienintelis) jų mokosi ar studijuoja aukštojoje mokykloje, doktorantūroje ar rezidentūroje.
Tokia išmoka didėja iki 384,8 euro, pernai ji siekė 364 eurus.
Nuo birželio išplečiamas 444 eurų išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų ratas – ją gaus visi vaikus iki dviejų metų auginantys tėvai, neturintys pakankamo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką. Iki šiol gaudavo vienas iš tėvų.
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