Smulkūs prekybininkai: papildomos išlaidos gali visai sužlugdyti

Mažas parduotuves regionuose turintys smulkieji prekybininkai sako, kad Seime svarstomi nauji apribojimai, susiję su Tabako įstatymo pataisomis, per ekonomikos nuosmukį gali suduoti lemtingą smūgį verslui šalies regionuose.

Smulkaus ir vidutinio verslo atstovai atkreipia dėmesį, kad bandydama sušvelninti COVID-19 pandemijos padarinius Vyriausybė ketina netaikyti papildomų apribojimų verslui, o tuo metu Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) svarsto naujas Tabako įstatymo pataisas – pakeista tvarka ant parduotuvių savininkų pečių užkrautų papildomą išlaidų naštą – nuo 1200 eurų iki 2500 eurų prekybos vienoje kasoje vietai.

Sumažinti rūkymo žalą siekiantis Seimo SRK trečiadienį posėdyje svarstys, koks turėtų būti galutinis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisų variantas. Seimo narys Jonas Jarutis ragina nukelti pataisų įsigaliojimą iki 2022 metų gegužės, Remigijus Žemaitaitis pasiūlė koreguoti pataisų tekstą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

Prekybininkai skaičiuoja, kad įsigalioję nauji reikalavimai lems papildomų išlaidų nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiam smulkiam ir vidutiniam verslui. Seimą yra pasiekusi prekybininkų peticija, kurią pernai pasirašė per 600 įmonių atstovų, atkreipdami dėmesį į administracinę naštą ir galimas neigiamas įstatymo pataisų pasekmes smulkiajam verslui. Įmonių atstovai prašo Seimo ir kitų valdžios institucijų neapsunkinti verslo sąlygų smulkiesiems prekybininkams, kurių vaidmuo yra gyvybiškai svarbus kaimiškose vietovėse, mažesniuose miesteliuose. Prekybininkų teigimu, priėmus įstatymo pataisas, jų lauktų papildomos išlaidos – nuo 1200 eurų iki 2500 eurų prekybos vienoje kasoje vietai.

„Dar prieš pandemiją vertėmės per galvą, kad galėtume išlaikyti verslą ir darbo vietas. Apie plėtrą nė nesvajojome. Parduotuvių apyvarta regionuose krito kelerius metus iš eilės, o šiuo metu atsidūrė visiškoje duobėje“, – sako peticiją pasirašęs Arminas Pleškys, svarstantis apie kelių savo parduotuvių uždarymą Mažeikių rajone. Verslininko teigimu, kaimuose ir mažuose miesteliuose smulkusis verslas jau kuris laikas traukiasi ir nyksta, o per sunkmetį bet kokios papildomos išlaidos prekybininkams regionuose gali reikšti mirties nuosprendį. Įstatymo įsigaliojimą nukelti siūlantis J. Jarutis iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nurodo, kad išgyventi per ekonomikos nuosmukį siekiančiam verslui turi būti užtikrinta reali galimybė prisitaikyti prie naujos teisinės situacijos. „Todėl, siekiant sudaryti sąlygas asmenims ne tik susipažinti su nauju teisiniu reguliavimu, bet ir tinkamai pasirengti numatomiems pakeitimams, būtina nustatyti vėlesnę draudimo viešai eksponuoti tabako gaminius, su jais susijusius gaminius ir įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, taikymo pradžią“, – rašoma Seimo nario pasiūlyme.

J. Jaručio pasiūlymas sutampa su jau anksčiau Vyriausybės pateikta išvada, kad derėtų suteikti daugiau laiko verslui pasiruošti tvarkos pasikeitimui ir draudimą eksponuoti rūkalus įvesti nuo 2022 metų gegužės 1 dienos. Akcentuojama, kad įvedus panašius ribojimus Estijoje ir Latvijoje nuo įstatymo priėmimo iki įsigaliojimo buvo nustatytas pusantrų metų laikotarpis.

Įstatymo įsigaliojimo laiką pavėlinančią pataisą dar prieš COVID-19 pandemiją buvo užregistravusi ir parlamentarė Aušrinė Armonaitė, bet Seimo Sveikatos reikalų komitete ji nesulaukė palaikymo. Komiteto narių neįtikino raginimai vykdyti valstybės įsipareigojimą – užtikrinti stabilią reguliavimo aplinką ūkio subjektams.

Seimo narys R. Žemaitaitis atkreipia dėmesį, kad pastabų dėl galimų svarstomo dokumento teksto netikslumų yra pateikęs Seimo Teisės departamentas, kuris jau anksčiau įvertino atitiktį įstatymams. Seimo teisininkai nurodė, kad kai kurių tekste vartojamų skirtingų sąvokų turinys sutampa. Todėl, siekiant teisinio aiškumo, pataisų rengėjams pasiūlyta suvienodinti projekte ir keičiamame įstatyme vartojamas sąvokas.

Seimo Ekonomikos komitetui priklausantis R. Žemaitaitis, išnagrinėjęs Teisės departamento išdėstytas pastabas, teigia, kad reglamentavimo aiškumas, logiškumas ir nuoseklumas būtų užtikrintas geriau, jeigu pataisose nebeliktų teiginių apie įrenginius, skirtus tabako gaminių vartojimui, o vietoj to būtų vartojama sąvoka „su tabako gaminiais susiję gaminiai“.

Praėjusių metų pabaigoje Seimo Sveikatos reikalų komitetas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymui nuo 2020 metų lapkričio riboti prekybą cigaretėmis, kitais tabako gaminiais ir tabakui kaitinti skirtais įrenginiais. Projekte numatyta, kad įprastose parduotuvėse būtų leidžiamas tik tekstinis tabako gaminių ir jų kainų sąrašas – prekyba tabako gaminiais vyktų vadinamuoju nematomu būdu. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, taip būtų dar labiau apribota rūkalų reklamos galimybės, nes šiuo metu tabako gaminių pakelis, jo padėjimas šalia pirkėjo ir rodymas veikia tarsi tam tikra rinkodaros priemonė. Tabako gaminiais Lietuvoje prekiaujama maždaug 4,8 tūkst. vietų.