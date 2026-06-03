Siūloma nesišvaistyti dalinant socialinę paramą: kai kuriems ją gauti taps sudėtingiau

Šalies socialinės paramos sistema tampa vis atviresnė užsienio šalių piliečiams, tačiau valstybės institucijos nenumatė saugiklių, apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piktnaudžiavimo ar išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje, trečiadienį skelbia Valstybės kontrolė.
„Dešimteriopai augantys gavėjų srautai signalizuoja, kad valstybės išmokų sistema nebegali veikti aklo pasitikėjimo režimu. Kai kontrolės mechanizmai yra nesukurti, viešieji finansai lieka neapsaugoti nuo dvigubo mokėjimo rizikų“, – pranešime teigė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
Anot pranešimo, dabar sistema iš esmės veikia pasitikėjimo principu, nes „Sodra“ neturi veiksmingų oriemonių uvaldyti dvigubo mokėjimo rizikos – patikrinti, ar motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos mokamos ir Lietuvoje, ir užsienyje, ar jų gavėjai svetur negauna papildomų pajamų.
„Ministerija audito metu pripažino, kad iki šiol nebuvo nė vieno atvejo, kada užsienio pilietis ar svetur dirbantis asmuo savo iniciatyva būtų deklaravęs „Sodrai“ užsienyje gautas darbines pajamas“, – teigiama pranešime.
Valstybės kontrolės teigimu, per dvejus metus užsienio valstybių – daugiausiai Tadžikistano, Uzbekistano, Ukrainos – piliečių, gaunančių vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje, skaičius išaugo 56 proc., o jiems išmokėta suma šoktelėjo 78,6 proc. iki 7,94 mln. eurų.
Tuo metu trečiųjų šalių piliečių, gaunančių išmokas už vaikus, kurie net neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą, skaičius išaugo 14,2 karto, o jiems išmokėta suma išaugo 10,4 karto iki 1,22 mln. eurų.
Institucija pažymi, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiai išmokas už vaiką tuo pat metu gali gauti ir Lietuvoje, ir savo kilmės šalyje, o tai tiesiogiai draudžia ES reglamentai bei nacionaliniai teisės aktai.
Pasak pranešimo, Lietuvoje legaliai dirbantys ir draudžiami užsieniečiai naudojasi teise gauti išmokas, net jei jų vaikai ir šeimos fiziškai negyvena Lietuvoje, o valstybė turi ribotas galimybes įsitikinti, kad išmokos nedubliuojamos.
Valstybės kontrolė siūlo „Sodros“ skyriams aiškiai deleguoti funkciją patiems aktyviai tikrinti informaciją apie pareiškėjų užsienyje gaunamas pajamas bei išmokas, griežtinti išmokų prašytojų atsakomybę, įpareigojant juos pateikti oficialius dokumentus, įrodančius, kad analogiška išmoka jiems nėra mokama svetur ir deklaruoti bet kokias užsienyje gaunamas darbinės veiklos pajamas.
(be temos)