 Šių obligacijų išplatinta už beveik 22 mln. eurų

Šių obligacijų išplatinta už beveik 22 mln. eurų

2025-08-19 12:13
ELTOS inf.

Gyventojai, verslas ir kitos organizacijos vienuoliktosios emisijos platinimo metu, sudarius 1041 sandorį,  įsigijo gynybos obligacijų už 21,9 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

Šių obligacijų išplatinta už beveik 22 mln. eurų
Šių obligacijų išplatinta už beveik 22 mln. eurų / Freepik.com nuotr.

Ministerijos duomenimis, per vienuolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 110 mln. eurų.

Vienuoliktoji gynybos obligacijų emisija buvo platinta rugpjūčio 4–18 dienomis. Jos išpirkimas, už kurį bus mokama 2 proc. metinių palūkanų, numatomas 2026 metų rugpjūčio 19 dieną.

Minėtu laikotarpiu „Swedbank“ sudaryta 670 sutarčių įsigyti gynybos obligacijų už 12 mln. eurų, SEB sudaryta 371 sutartis už 9,9 mln. eurų.

Dvyliktąją emisiją ketinama platinama šių metų rugsėjo 1–15 d., o išpirkti – 2026 m. rugsėjo 16 d.

Šiame straipsnyje:
išplatinta obligacijų
gynybos obligacijos
įsigyti obligacijų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų