Šių obligacijų išplatinta už beveik 22 mln. eurų

Ministerijos duomenimis, per vienuolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 110 mln. eurų.
Vienuoliktoji gynybos obligacijų emisija buvo platinta rugpjūčio 4–18 dienomis. Jos išpirkimas, už kurį bus mokama 2 proc. metinių palūkanų, numatomas 2026 metų rugpjūčio 19 dieną.
Minėtu laikotarpiu „Swedbank“ sudaryta 670 sutarčių įsigyti gynybos obligacijų už 12 mln. eurų, SEB sudaryta 371 sutartis už 9,9 mln. eurų.
Dvyliktąją emisiją ketinama platinama šių metų rugsėjo 1–15 d., o išpirkti – 2026 m. rugsėjo 16 d.
Naujausi komentarai