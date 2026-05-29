Šių automobilių savininkams – prasta žinia

Kuo arčiau vasara, tuo daugiau džiaugtis turėtų dyzelinių, o liūdėti – benzininių automobilių savininkai. Dar balandžio antroje pusėje litras benzino vienoje degalinėje buvo beveik 40 centų pigesnis nei litras dyzelino.
Dabar skirtumas – tik 10 centų, o vairuotojai tą pastebi.
„Buvo, mačiau, kad benzinas buvo 20 centų pigesnis“, – kalbėjo vyras.
Žmonės vis dar pikti dėl beveik du eurus už litrą siekiančių kainų.
„Aišku, kad pikta, kai pabrangę yra. Tikiu, kad atpigs, bet nežinau kada“, – kalbėjo vyras.
„Brangu, nesąmonė“, – piktinosi kitas vyras.
„Čia gyvenimas su savo infliacija jau žengia į priekį, reikia jau susitaikyti“, – svarstė trečiasis.
Pasak Lietuvos energetikos agentūros vadovės, dyzelinas šiek tiek pigo dėl sumažinto akcizo. Be to, po Persijos įlankos krizės pradžios jo kainos grįžo į normalias vėžes.
„Prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose, dyzelinas tikrai brango daug labiau negu benzinas ir galbūt net šiek tiek, galima sakyti, ne visai pagrįstai“, – aiškino Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.
O benzinas, pasak degalinių atstovų, pavasario pabaigoje visada pabrangsta.
„Tai sutampa su tokiu kelionių laikotarpiu, kada tiesiog daugiau žmonių keliauja, daugiau pilasi degalų natūraliai. Pirmiausia tai vyksta Amerikoje“, – komentavo Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas.
Tačiau, pasak ekonomistų, šiemet benzino kainų šuolis didesnis nei įprastai.
„Šie metai bus gal kiek išskirtiniai tuo, kad vasaros metu turėsime ir didesnį benzino kainų šuolį, negu turėdavome anksčiau, todėl, kad bendrai yra trūkumas visų degalų rūšių. Benzino dabar nejautėme, nes iki šiol buvo pakankamai mažas vartojimas“, – teigė ekonomistas Žygimantas Mauricas.
Žmonės šią vasarą, pasak Ž. Maurico, ir keliauti automobiliais turėtų daugiau nei įprastai.
„Žmonės dar, ko gero, keliaus daugiau automobiliais negu skris lėktuvais dėl galimo aviacinio kuro trūkumo ir taip pat pereina nuo dyzelinių prie benzininių automobilių“, – prognozavo Ž. Mauricas.
Nepatenkinti brangų kurą siūlantys ir degalinių atstovai. Sako, kad Lenkijoje vis dar gerokai pigiau.
„Skirtumas, ką skelbia Energetikos agentūra, yra vidutiniškai apie 40 centų. Čia, priklausomai nuo svyravimų, būna ir 50 centų litrui. Tai galime įsivaizduoti, kiek išvažiuoja mūsų mokesčių mokėtojų pinigų į kaimyninę šalį“, – kalbėjo Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas Karolis Stasiukynas.
Akcizas dyzelinui 6 centais buvo sumažintas balandžio viduryje dviem mėnesiams. Degalinių atstovai nusiteikę, kad birželio viduryje grįš didesni mokesčiai.
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„Prisidės 6 centai ir, jeigu dabar matome apie 1,90–1,95 euro, tai tie 6 centai lems, kad vėl dyzelinas perlips per du eurus ir turėsime vėl krizinę kainą“, – teigė E. Cicėnas.
Tačiau kol kas valdžios sprendimo, pratęsti sumažintą akcizą ar ne, dar nėra. Tai, matyt, priklausys ir nuo Jungtinių Valstijų bei Irano derybų. Situacija ten įtempta.
„Artimas scenarijus blogiausiam, nes ne tik kad turime Hormūzo sąsiaurio blokadą, bet turime dvigubą blokadą – tiek Irano, tiek JAV. Kol kas realių žinių apie galimą atvėrimą artimiausiu metu neturime“, – perspėjo Ž. Mauricas.
Šaltinių duomenimis, Vyriausybės sprendimas dėl akcizo dyzelinui – kitą savaitę.
(be temos)
(be temos)
(be temos)