Sinkevičius: džiaugiuosi, kad ši idėja vertinama rimtai

„Partneriams tereikia priimti politinį sprendimą dėl nuolatinio karių dislokavimo, o Lietuva pasirengusi padengti su tuo susijusias finansines išlaidas“, – feisbuke antradienį rašė M. Sinkevičius.
Taip ministras pirmininkas reagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jis taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis.
„Džiaugiuosi, kad ši idėja vertinama rimtai. Vertiname sąjungininkų indėlį į mūsų saugumą“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasak jo, JAV kariai Lietuvoje yra „kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas“.
BNS rašė, kad skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
JAV kariai Lietuvoje rotuojasi kas devynis mėnesius.
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