 Šiems savivaldybių keliams – dar 5 mln. eurų

Šiems savivaldybių keliams – dar 5 mln. eurų

2026-01-27 09:50
BNS inf.

Savivaldybių keliams, vedantiems į žemės sklypus, kuriuose jau įgyvendinami ar planuojami investiciniai projektai ir kuriamos naujos darbo vietos, skirta dar 5 mln. eurų paramos. 

Šiems savivaldybių keliams – dar 5 mln. eurų
Šiems savivaldybių keliams – dar 5 mln. eurų / Freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, paraiškos gali būti teikiamos dėl projektų, įgyvendinamų šiais metais.

„Šia priemone siekiame padėti savivaldybėms paruošti teritorijas verslui, sudaryti sąlygas atsirasti naujoms įmonėms ir darbo vietoms bei stiprinti regionų konkurencingumą“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Priemonės lėšomis gali būti finansuojami kelių statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektai. Paraiškas galima teikti iki vasario 24 dienos.

2024 metais 12-kai savivaldybių – Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus ir Marijampolės miestams bei Kauno, Radviliškio, Plungės, Kėdainių, Ukmergės, Mažeikių ir Lazdijų rajonams – tokiam pat tikslui buvo skirta 10,3 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
žemės sklypai
keliai į sklypus
savivaldybių keliai
kelių finansavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų