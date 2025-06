Seime skinasi kelią siūlymas įmonės vadovui leisti priimti sprendimus dėl įstatinio kapitalo

Seimas trečiadienį po svarstymo pritarė tai numatančioms Akcinių bendrovių įstatymo pataisoms: už balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo vienas, o susilaikė 33.

Opozicija tai susiejo su premjero Gintauto Palucko istorija, kai jo įmonė gavo lengvatinę nacionalinio plėtros banko ILTE paskolą.

Konservatorius Jurgis Razma siūlė akcininkams palikti galimybę didinti bendrovės įstatinį kapitalą, vidury metų priimti sprendimą išmokėti dividendus ir kitus sprendimus.

„Tos teisės jau yra patikrintos praktikos, turi savo logiką ir tikrai įsivaizduoju, kad bus daug problemų, kai projekto autoriai siūlo tas teises atiduoti kai kuriais atvejais bendrovės valdybai (jeigu ji yra sudaroma – BNS) arba direktoriui“, – per pataisų svarstymą kalbėjo J. Razma.

Pasak jo, dėl to gali nukentėti smulkieji akcininkai, nes jie nedalyvaus sprendimų priėmime.

„Negirdėjau, kad kurie nors akcininkai skųstųsi, kad jiems per daug yra užsiėmimų ir dalyvavimo akcininkų susirinkimuose ir kad reikia juos nuo tos naštos išvaduoti“, – kalbėjo parlamentaras.

J. Razmos teigimu, dėl „vieno premjero problemų“ negalima gadinti gerai veikiančio Akcinių bendrovių įstatymo.

„Tokios pataisos sumanymas yra aktualus vieninteliam akcininkui – premjerui Gintautui Paluckui, kuris turi dabar aiškintis, kaip ten dalyvaudamas akcininkų susirinkime didino įstatinį kapitalą vienos bendrovės, aiškinasi, ar jis čia dalyvauja, ar nedalyvauja tokiu būdu įmonės valdyme“, – konstatavo J. Razma.

Tuo metu Ekonomikos komiteto pirmininkas „aušrietis“ Saulius Bucevičius tvirtino, kad akcininkai įmonių vadovais paprastai samdo žmones, kuriais pasitiki.

„Jeigu akcininkai nusprendžia, tiki ir pasitiki vadovais ir tiems vadovams suteikti galimybę priimti greitesnius sprendimus, manau, kad turėtume įsiklausyti, tikėti akcininkais, ką jie daro ir kaip jie pasitiki savo vadovais“, – Seime teigė S. Bucevičius.

Socialdemokratas Robertas Kaunas tvirtino, kad iš akcininkų nėra atimama jokia teisė spręsti: „Akcininkai nusprendžia, ar įgalioti valdybą arba įmonės vadovą priimti atitinkamus sprendimus, taip kad iš akcininkų jokia teisė nėra atimama.“

Jis, be kita ko, pabrėžė, kad pataisos buvo pateiktos gerokai prieš G. Palucko paskolos istoriją.

„Tai niekaip nėra susiję“, – teigė jis.

Pataisomis Seimas, be kita ko, siekia leisti bendrovėms turėti išperkamąsias akcijas.

Seimas taip pat linkęs mėnesiu pavėlinti terminą, per kurį turi įvykti eilinis akcininkų susirinkimas – ne per keturis, kaip yra iki šiol, o per penkis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.