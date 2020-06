Seime į priekį juda prezidento siūlymas dėl papildomų išmokų vaikams

Seime juda į priekį prezidento Gitano Nausėdo iniciatyva skirti papildomas išmokas vaikams, siekiant pagerinti šeimų padėtį koronaviruso epidemijos metu ir per didesnį vartojimą paskatinti ekonomiką.

Vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams mažinti, įstatymo projektui ketvirtadienį pritarta po svarstymo už balsavus 94 parlamentarams, vienas Seimo narys buvo prieš ir penki susilaikė. Dar liko paskutinis balsavimas įstatymui priimti.

Prezidentas juo siūlo šeimoms išmokėti vienkartinę 120 eurų išmoką už vaiką, o daugiavaikėms, nepasiturinčioms šeimoms ir auginančioms vaiką su negalia – 200 eurų išmoką, šiuos pinigus pervedant iki liepos 31 dienos.

Prezidentūros duomenimis, 120 eurų vienkartinę išmoką gautų daugiau kaip 507 tūkst vaikų arba 330 tūkst, šeimų, 200 eurų vienkartinę išmoką, t. y. skirtą vaikams su negalia, augantiems daugiavaikėse ir nepasiturinčiose šeimose, gautų 134 tūkst. vaikų arba 60 tūkst. šeimų.

Ši iniciatyva kainuos 72 mln. eurų, kurie būtų išmokami iš valstybės biudžete pasiskolintų lėšų, kaip ir kitos valstybės subsidijos ir išmokos COVID-19 pandemijos metu.

Prezidento siūlymas dėl išmokų vaikams yra šalies vadovo inicijuoto didesnio paramos paketo dalis.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.