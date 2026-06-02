 Seimas spręs, ar nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės

Seimas spręs, ar nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės

2026-06-02 18:37
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Parlamentarai antradienį priėmė svarstyti Šilumos ūkio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos.

<span>Seimas spręs, ar nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės</span>
Seimas spręs, ar nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta.

Šaltuoju metų laiku būtų laikomas laikotarpis, kurio trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos.

Kai šaltasis metų laikotarpis viršytų šildymo sezono ribas, jis taip pat būtų priskiriamas prie šildymo sezono.

Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės.

„Daugiau nei 85 proc. šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti, todėl šildymas ten gali prasidėti pagal lauko temperatūrą“, – pristatydamas pataisas Seime kalbėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pasak jo, yra kelios savivaldybės, kuriose visi daugiabučiai modernizuoti – arba įvyko viso namo renovacija, arba bent šilumos punkto.

Pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais – tik jeigu vartotojai pageidaus.

Šiame straipsnyje:
seimas
šildymo sezonas
spalis
gegužė
Parlamentarai
Šilumos ūkio įstatymas
šilumos ūkio įstatymo pataisos

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Kas čia per nesąmonė? Tai gal gamtai nustatykit ir vidutinę nekintančią oro temperatūrą
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