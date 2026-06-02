 Seimas: patariamojo referendumo dėl grynųjų pinigų kol kas nebus

Seimas: patariamojo referendumo dėl grynųjų pinigų kol kas nebus

2026-06-02 17:57
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Grupei valdančiųjų ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais.

<span>Seimas: patariamojo referendumo dėl grynųjų pinigų kol kas nebus</span>
Seimas: patariamojo referendumo dėl grynųjų pinigų kol kas nebus / J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Už tai, kad Seimas po pateikimo imtųsi svarstymų dėl referendumo organizavimo 2027 metais su savivaldos rinkimais, balsavo 29 parlamentarai, prieš buvo 25, o susilaikė 18.

Referendumą inicijavo „Nemuno aušros“ frakcija, o idėją savo parašais parėmė „valstiečiai“, socialdemokratai, Mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicijoje esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas.

Pristatydamas iniciatyvą „aušrietis“ Karolis Neimantas teigė, kad grynieji užtikrina gyventojams didesnį savarankiškumą ir privatumą. Jis pabrėžė, kad grynieji pinigai labai svarbūs dėl informacinių technologijų sutrikimų, kibernetinių atakų.

„Laisvė atsiskaityti vis siaurinama ir ribojama“, – teigė jis.

Liberalas Eugenijus Gentvilas abejojo referendumo nauda, nes jis būtų patariamasis.

Referendume siūlyta klausti, ar gyventojai pritaria, kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais.

Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus, regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams.

„Nemuno aušros“ frakcijos nariai pernai siūlė didinti ribą nuo 5 tūkst. iki 15 tūkst. eurų. Finansų ministerija tuomet tokioms pataisoms nepritarė, teigdama, kad tai neigiamai paveiktų pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką, tačiau šiemet siūlė didinti ribą iki 10 tūkst. eurų, tačiau, anot ministro Kristupo Vaitiekūno, išgirdus teisėsaugos institucijų argumentus idėjos atsisakyta.

Konservatoriai, be kita ko, yra registravę siūlymą šią ribą mažinti iki 3 tūkst. eurų bei visiškai uždrausti grynųjų pinigų operacijas tarp įmonių.

Nuo šių metų vasario iki rugpjūčio 11 dienos grupė piliečių renka parašus referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais. Kol kas elektroniniu būdu surinkta 7,6 tūkst. parašų. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kiek žmonių pasirašė lapuose.

Tam, kad referendumas būtų paskelbtas, per šešis mėnesius turi būti surinkta ne mažiau kaip 300 tūkst. parašų.

Šiame straipsnyje:
Seimas
referendumas
grynieji pinigai

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