Seimas nesvarstys, ar įteisinti nenustatytos apimties darbo sutartis

Seimas antradienį po pateikimo nepritarė 10 liberalų inicijuojamoms pakeitimams: už balsavo tik 15 Seimo narių, prieš ir susilaikė po 41. Kitu balsavimu Seimas projektą atmetė.

„Valstietė“ Aušra Papirtienė piktinosi, kad nenustatytos apimties darbo sutartys numatys tik 8 val darbo krūvį per mėnesį.

„Taip, sumažinsime bedarbystę, bet darbuotojų skurdą pagilinsime“, – pareiškė ji.

Pasak jos, tik trys Europos šalys turi tokias sutartis.

Socialdemokratas Algirdas Sysas pasiūlė, užuot įvedus naujas darbo sutarčių formas, išnaudoti jau įteisintas sutartis. Be to, jis klausė, kodėl pataisos brukamos „per jėgą“, nes darbuotojai to neprašo.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad tokie siūlymai yra nusikalstami, nes pablogintų žmonių darbo sąlygas.