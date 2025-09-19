Seimas laimina siūlymą dėl pensijų: ekonomistai įspėja – tai pavojinga

Pensijos kasmet auga 10–12 proc., tačiau daugiau nei trečdalis pensininkų vis dar gyvena žemiau skurdo ribos. Todėl prezidentas įsitikinęs, kad atėjo metas grąžinti jiems skolą.
„Esame skolingi mūsų senjorams per tuos ilgus metus, kai ne tik nedidindavome pensijų, bet net buvo laikų, kai buvo antikonstituciškai mėginama jas karpyti“, – kalbėjo Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Prezidento siūlymui sparčiau didinti pensijas po pateikimo pritarė ir Seimas. Papildomi milijonai numatomi panaudojant „Sodros“ biudžeto rezervo perviršį.
„Šią skolą privalome grąžinti, štai kodėl pasiūlėme „Sodros“ perviršio bent 20 proc. – nustatyti tokias grindis, skirtas papildomam indeksavimui“, – pabrėžė G. Nausėda.
Iš dirbančių dabar surenkama daugiau, nei išleidžiama pensijoms ir kitoms išmokoms. „Sodros“ rezerve gulintys pinigai laikomi nenumatytoms krizėms. Kasmet biudžetas auga, o metų gale jo perviršis gali siekti ir milijardą. Anot valdančiųjų, kam laukti nenumatytų krizių, kai jų jau dabar yra.
„Tai kaupti vėl šviesų rytojų, o marinti iš dalies skurde gyvenančius pensininkus – ne geriausias sprendimas“, – komentavo Seimo narys Algirdas Sysas.
Šalies vidutinė pensija – 670 eurų.
„Dalis rezervo, jei persiskirstytų ir nueitų į pensijų indeksavimą bei sudarytų galimybę senjorams gauti didesnes pensijas. Tai mūsų frakcija tam tikrai pritartų“, – tvirtino Seimo narė Aušrinė Norkienė.
Skaičiuojama, kad 20 proc. grindys leistų pensijoms papildomai skirti iki 200 mln. eurų.
„180 mln. padalinus kiekvienam pensininkui būtų apie 20 eurų papildomai didesnė pensija. Ar tai iš esmės spręstų skurstančių pensininkų problemą? Greičiausiai ne“, – abejojo Seimo narys Linas Kukuraitis.
„Sodros“ rezerve jau sukaupta daugiau nei 3,5 mlrd. eurų. Kitąmet, tikėtina, jis išaugs dar milijardu.
„Milijardai žmogų svaigina, bet tie milijardai nėra pakankamas dydis, kurio mums reikia“, – aiškino ekonomistas Algirdas Bartkus.
Ekonomisto vertinimu, su tokiu rezervu Lietuva krizės neatlaikytų. Jis turi atitikti pernai metų biudžeto išlaidas. Dabar turime pusę reikiamos sumos.
„Rezervas turėtų būti šiandien ne 4,6 mlrd., o virš 8 mlrd., kad galėtume paimti ir kažkokį kiekį panaudoti“, – pabrėžė A. Bartkus.
Per 2008-ųjų krizę „Sodros“ rezervas buvo tuščias, pensijos sumažintos, jos vėlavo. Bet valdantieji rizikų neįžvelgia. Dabar, anot jų, viskas kitaip.
„Du mėnesiai – tai yra 1,2 mlrd. Tiek reikėtų, jei, pavyzdžiui, atsitiktų panašiai“, – priminė Seimo narys A. Sysas.
„Rezervas vis tiek lieka, tik lėtinam jo patį didėjimą, spartėjimą“, – teigė A. Norkienė.
Anot A. Bartkaus, kalbėdami apie pensijas, politikai pamiršta šalies nacionalinį saugumą.
„Jeigu šitaip paleisime palaidą balą, taip, kaip dabar eina, tai tereikės tik vieno Rusijos Federacijos noro jus pasmaugti – ir jie jus pasmaugs“, – įspėjo ekonomistas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Sparčiau didinti pensijas prezidentas siūlo jau kitąmet. Valdantieji norėtų didinti palaipsniui, rizikų įžvelgia ir opozicija.
„Klausimas, ar prezidentūra nepasitiki Vyriausybe, kad ji nustatys ne mažiau kaip 20 proc.? Kodėl būtent 20 proc. yra pasirinktas dydis? Nes iki šiol Vyriausybė tą darydavo savo nuožiūra drauge su ateinančių metų valstybės biudžetu“, – svarstė Seimo narė Gintarė Skaistė.
Pensijoms skiriama per 600 mln. eurų. Papildomam, individualios dalies indeksavimui šiemet numatyti 37 mln.
