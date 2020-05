Seimas: darbdaviai negalės diskriminuoti darbuotojų dėl jų sveikatos

Už tokias Darbo kodekso pataisas ketvirtadienį balsavo 113 Seimo narių.

Pataisos numato, kad darbdaviai turės darbuotojo prašymu leisti jam kurį laiką dirbti nuotoliniu būdu, jeigu jis pateiks medikų išvadą apie jo sveikatos būklę.

Be to, darbdaviai darbo sutartyje turės nurodyti nustatytą darbo užmokestį per mėnesį arba už darbo valandą.

Pataisos taip pat nustatė naujus reikalavimus laikinojo įdarbinimo įmonėms. Jie įsigalios nuo rugpjūčio.

Pavyzdžiui, tokį statusą norinčios gauti įmonės už nelegalų darbą ar užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus galėtų būti baustos ne daugiau nei kartą.

Dėl kriterijų tokioms įmonėms sąrašo yra susitarę socialiniai partneriai ir Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija.

Darbo inspekcijos duomenimis, dabar yra 209 laikinojo įdarbinimo įmonės, iš jų 13 tokį statusą turi tik karantino metu.