Savivaldybėms – dar 152 mln. eurų

Anot Vidaus reikalų ministerijos, siūlymas parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos vidurio peržiūros antrąjį pakeitimą, kuriame perskirstomos lėšos naujoms investavimo kryptims.
Investicijos bus skirtos sustiprinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą, civilinę parengtį, įrengiant arba modernizuojant priedangas, taip pat modernizuojant ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus.
Be to, lėšos bus naudojamos socialinio būsto prieinamumo didinimui.
Regionų plėtros programoje savivaldybėms iš viso numatyta išmokėti daugiau kaip 1,6 mlrd. eurų ES lėšų. Jos skiriamos miestų ir funkcinių zonų plėtrai, darniam judumui, socialiniam būstui ir paslaugoms, atliekų tvarkymui, žaliajai infrastruktūrai, švietimui ir kitoms sritims.
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