Saulės elektrinėms ir kaupikliams – dar 6,9 mln. eurų paramos

Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15,43 mln. eurų vertės kvietimams, ketvirtadienį pranešė Energetikos ministerija.
„Gyventojų aktyvumas rodo, kad ši priemonė tikrai yra naudinga – saulės elektrinių ir kaupiklių sprendimai tampa vis aktualesni namų ūkiams, susiduriantiems su ESO tinklo ribojimais. Papildomos lėšos užtikrins, kad rezerviniame sąraše esantys gyventojai gautų paramą“, – ministerijos pranešime sakė energetikos viceministras Airidas Daukšas.
Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrines ir elektros kaupimo įrenginius bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28 dienos.
Parama skirta norintiems įsirengti 5 kW galios saulės elektrinę ir bent 10 kWh talpos kaupiklį su ne didesne kaip 1 kW leistina galia. Bendra parama vienam pareiškėjui sieks 5012 eurų, jei išlaidos patirtos nuo rugsėjo 1 dienos.
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