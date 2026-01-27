Šalies startuoliai pernai pritraukė 220 mln. eurų rizikos kapitalo investicijų

Agentūros teigimu, 2025 metais investicijų augimas Lietuvoje išsiskyrė viso regiono kontekste – per metus pritrauktų rizikos kapitalo investicijų suma išaugo nuo 131 mln. iki 220 mln. eurų.
Skaičiuojant laikotarpį nuo 2020 m., Lietuva užima antrą vietą Vidurio ir Rytų Europoje pagal pritrauktas rizikos kapitalo investicijas vienam gyventojui ir daugiau nei keturis kartus viršija regiono vidurkį.
„Matome aiškią investicijų struktūros brandą – ankstyvosiose stadijose Lietuvos startuolius dažniausiai remia vietiniai investuotojai, tačiau įmonėms augant vis svarbesnį vaidmenį pradeda vaidinti tarptautinis kapitalas. Ypač reikšmingas yra JAV investuotojų įsitraukimas, kuris tampa lemiamas proveržio ir vėlyvosiose stadijose, kai įmonės sparčiai plečiasi globaliose rinkose“, – pranešime cituojama Inovacijų agentūros „Startup Lithuania“ skyriaus vadovė Karolina Urbonaitė.
Didžiausią investiciją – 108 mln. dolerių – pernai pritraukė dirbtinio intelekto sprendimus debesų infrastruktūrai kurianti „Cast AI“. Antroje vietoje pagal investicijų dydį rikiuojasi „Nexus AI“, pritraukusi 30 mln. eurų, trečioje – biotechnologijų bendrovė „Atrandi Biosciences“ su 22,7 mln. eurų investicija.
Miestų lygmeniu Vilnius išliko sparčiausiai augantis miestas Vidurio ir Rytų Europoje pagal startuolių sukurtą vertę ir pernai užėmė trečią vietą tarp regiono sostinių pagal pritrauktas rizikos kapitalo investicijas. Sostinėje dominavo verslo programinės įrangos ir sveikatos technologijų sektoriai.
Kaunas pagal nuo 2020 m. pritrauktas rizikos kapitalo investicijas rikiuojasi trečioje vietoje tarp Vidurio ir Rytų Europos ne sostinių miestų. Mieste lyderiauja energetikos, žaidimų ir transporto sektoriai, o augimą skatina tokie startuoliai kaip „Fivrec“, „TutoToons“ ar „Elinta Charge“.
