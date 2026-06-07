Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos

Ministrų kabinetas šią savaitę pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, skirtai Seimo narių socialdemokračių Birutės Vėsaitės ir Orintos Leiputės siūlomai Administracinių nusižengimų kodekso pataisai.
„Projektas orientuotas į prostitucijos paklausos mažinimą ir administracinių sankcijų prevencinio poveikio stiprinimą. Tikimasi, kad griežtesnė atsakomybė prisidės prie kovos su seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis“, – teigiama išvadoje.
Kaip skelbė BNS, pakeitimais siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1 tūkst. iki 1,6 tūkst. eurų, o pakartotinis nusižengimas – nuo 1,6 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų.
Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinio nusižengimo atveju – nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis.
Tai reiškia, kad priėmus pataisas kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis.
Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarsčius komitetuose, projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį.
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