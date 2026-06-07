 Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos

Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos

2026-06-07 13:32
BNS inf.

Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti dešimt kartų didesnes administracines baudas prostitucijos pirkėjams.

<span>Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos</span>
Ruošia apynasrį seksualinių paslaugų pirkėjams: akiratyje – didelės baudos / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Ministrų kabinetas šią savaitę pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, skirtai Seimo narių socialdemokračių Birutės Vėsaitės ir Orintos Leiputės siūlomai Administracinių nusižengimų kodekso pataisai.

„Projektas orientuotas į prostitucijos paklausos mažinimą ir administracinių sankcijų prevencinio poveikio stiprinimą. Tikimasi, kad griežtesnė atsakomybė prisidės prie kovos su seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis“, – teigiama išvadoje.

Kaip skelbė BNS, pakeitimais siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1 tūkst. iki 1,6 tūkst. eurų, o pakartotinis nusižengimas – nuo 1,6 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų.

Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinio nusižengimo atveju – nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis.

Tai reiškia, kad priėmus pataisas kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis.

Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarsčius komitetuose, projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį.

Šiame straipsnyje:
prostitucija
seksualinių paslaugų pirkėjai
baudos

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Per visa
zmonijos istorija niekada nepavyko uzdrausti triju dalyku - karo, narkotiku ir pardavinejamo sekso pramoniu.
1
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Nauja politika
Uzdraust sexsa aplamai
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Senis
Nu va Nupirkai suknele ir baudele gauni.. reik is kart nustatyt papildoma mokesti - pirkiniu moterims mokestis tai visus ir nubauduos Arba nieko bepirkt reik
1
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