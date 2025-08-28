Rugsėjo 1-oji: kokia teisė priklauso tėvams ir ką turi žinoti darbdaviai

„Svarbu pabrėžti, kad ši teisė nėra siejama su konkrečia data, o su realia mokslo metų pradžia, todėl darbdavys neturi teisės atsisakyti ją suteikti. Įstatyme minima ne konkreti rugsėjo 1-oji, o pirmoji mokslo metų diena. Todėl jei ugdymo įstaigoje nuspręsta, kad šventė vyksta ne rugsėjo 1-ąją, o kitą dieną (pavyzdžiui, kai kurios mokyklos mokslo metus pradeda dar rugpjūtį), darbdavys taip pat privalo sudaryti galimybę darbuotojui pasinaudoti šia teise“, – aiškino J. Karvelė. Už šį laisvą nuo darbo laiką darbuotojui yra mokamas darbo užmokestis.
Jos teigimu, darbuotojas gali tartis ir dėl visos laisvos dienos, tačiau minimali garantija yra pusdienis. Tai galioja tėvams, kurie augina vaiką iki 14 metų ir kuriems nebėra suteikiami vadinamieji mamadieniai ar tėvadieniai. Tai reiškia, kad jeigu tėvai turi teisę į mamdienį ar tėvadienį, jie pirmąją mokslo metų dieną norėdami lydėti vaikus į ugdymo įstaigą, turi pasinaudoti būtent mamadieniu ar tėvadieniu. Kitaip tariant, šios dvi garantijos nesisumuoja. Taip pat svarbu paminėti, jog šis laisvas pusdienis nepersikelia ir nesusikaupia – jeigu darbuotojas juo nepasinaudoja, jis negali prašyti laisvo pusdienio kitu laiku.
jeigu tėvai turi teisę į mamdienį ar tėvadienį, jie pirmąją mokslo metų dieną norėdami lydėti vaikus į ugdymo įstaigą, turi pasinaudoti būtent mamadieniu ar tėvadieniu. Kitaip tariant, šios dvi garantijos nesisumuoja.
Skirtumai nuo kitų garantijų
Įstatyme taip pat numatytos kitos papildomos laisvos dienos tėvams, tai yra, vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai:
- vieną vaiką iki 12 metų auginantiems darbuotojams – viena diena kas tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius);
- du vaikus iki 12 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų auginantiems darbuotojams – viena diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);
- darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų arba auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai turi negalią – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę).
Vėlgi, už šį laisvą laiką darbuotojams yra mokamas darbo užmokestis. Kaip minėta, jeigu darbuotojai turi teisę į mamadienį ar tėvadienį, pirmąją mokslų metų dieną jie turi teisę naudotis būtent šia garantija ir negali prašyti papildomo pusdienio. Ir, kaip ir pirmosios mokslo metų dienos atveju, mamadieniai ir tėvadieniai nesikaupia ir nepersikelia.
Pasak ekspertės, šios nuostatos, susijusios su mamadieniais, tėvadieniais ir laisvu laiku pirmąją mokslų dieną dažnai kelia klausimų dėl praktinio taikymo: ar darbuotojas privalo informuoti darbdavį raštu, prieš kiek laiko iš anksto turi pranešti, ar ši teisė gali būti derinama su kitomis atostogų rūšimis. Kadangi įstatyme detalus mechanizmas nėra apibrėžtas, daug kas priklauso nuo įmonės vidaus tvarkos ir tarpusavio komunikacijos. Dėl to labai svarbu, kad įmonės turėtų aiškią procedūrą, apibrėžiančią, kaip ir kada prašymai turi būti pateikiami, o taip pat taisykles, kuomet darbuotojams jų pageidaujamu laiku mamadieniai ar tėvadieniai gali būti ir nesuteikiami (pavyzdžiui, jeigu prašymus suteikti laisvą dieną tuo pačiu metu pateikia visi skyriaus darbuotojai).
Kodėl svarbus darbdavių planavimas?
Nors įstatymas suteikia aiškią darbuotojo teisę į laisvą laiką pirmąją mokslo metų dieną, pats naudojimosi tvarkos mechanizmas nėra detaliai nurodytas. Todėl planavimas tampa kritiškai svarbus.
„Darbdaviai turėtų raginti darbuotojus pranešti apie ketinimą pasinaudoti šiuo pusdieniu ar visa diena ne paskutinę minutę. Proaktyvi komunikacija leidžia suplanuoti darbo grafikus, išvengti konfliktų ir užtikrinti, kad įmonės veikla nesutriks,“ – sakė J. Karvelė.
Advokatė pažymi, kad ypač sudėtinga tampa tais metais, kai rugsėjo 1-oji išpuola darbo savaitės viduryje – tuomet vienu metu į šventes išvyksta didesnė dalis tėvų. Jei įmonė nėra pasirengusi tokiai situacijai, darbo krūvio organizavimas tampa rimtu iššūkiu. Todėl vidinių taisyklių, numatančių, prieš kiek laiko darbuotojas privalo pranešti apie ketinimą pasinaudoti laisvu laiku, įvedimas yra geriausia prevencija nuo chaoso ar nemalonių situacijų kolektyve.
Ką daryti, jeigu vaikas vyresnis, tačiau darbuotojas nori sudalyvauti jo mokslo šventėje? Tokiu atveju darbdavys neturi pareigos suteikti laisvos nuo darbo dienos. Todėl darbuotojas gali prašyti suteikti apmokamų ar neapmokamų atostogų dieną.
Praktikoje kai kurios įmonės savo vidaus taisyklėse nustato terminą, per kiek laiko reikia pateikti prašymą mamadieniui, tėvadieniui ar kitam laisvadieniui, paprastai tai – 1–2 savaitės. Tokia praktika, anot advokatės, tinka ir rugsėjo 1-osios pusdienio atvejui. Kadangi pirmoji mokslo metų diena yra žinoma iš anksto, darbdaviams rekomenduojama patiems aktyviai iš anksto paklausti savo darbuotojų, ar jie ketina pasinaudoti laisvu pusdieniu ar diena.
Įmonės, kurios ruošiasi iš anksto, laimi
Pasak ekspertės, kai prašymai dėl laisvadienių pateikiami paskutinę minutę, darbdaviai susiduria su sunkumais organizuojant darbo krūvį – ypač jei tuo metu vyksta intensyvūs projektai arba dalis kolegų jau yra atostogose.
„Tuomet darbdavys atsiduria sudėtingoje situacijoje – iš vienos pusės yra privalu suteikti darbuotojui įstatyminę garantiją, tačiau iš kitos pusės būtina užtikrinti sklandžią įmonės veiklą, o tai yra ir bendras visų darbuotojų interesas. Aiškios vidaus taisyklės ir ankstyvas planavimas padeda to išvengti,“ – pabrėžė advokatė.
Ji priduria, kad tokia proaktyvi personalo valdymo praktika ne tik užtikrina teisinį saugumą, bet ir padeda formuoti pozityvų darbdavio įvaizdį. „Įmonės, kurios iš anksto planuoja rugsėjo pradžios grafiką, ne tik išvengia ginčų, bet ir parodo dėmesį darbuotojų šeimoms ir įrodo, kad gerbia jų teisę dalyvauti svarbiuose gyvenimo įvykiuose. Tai tiesiogiai siejasi su darbuotojų lojalumu ir jų pasitenkinimu darbe,“ – teigė J. Karvelė.
Jei darbuotojas nori dalyvauti vyresnio vaiko mokslo šventėje
Kaip minėta, laisvą pusdienį turi teisę gauti tėvai, kurių vaikams yra iki 14 metų arba tėvai, turintys teisę į mamadienius ar tėvadienius. Ką daryti, jeigu vaikas vyresnis, tačiau darbuotojas nori sudalyvauti jo mokslo šventėje? Tokiu atveju darbdavys neturi pareigos suteikti laisvos nuo darbo dienos. Todėl darbuotojas gali prašyti suteikti apmokamų ar neapmokamų atostogų dieną.
Taip pat yra darbdavių, kurie laisvą pusdienį savanoriškai suteikia visiems tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus. Tokiu atveju tėvai, kurių vaikams yra 14 ir daugiau metų, gauna papildomą dieną „dovanų“ ir tai jau yra ne įstatymu suteiktos garantijos realizavimas, o papildoma nauda – motyvavimo priemonė.
Naujausi komentarai