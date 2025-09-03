Romanovskis: toks pasiūlymas – utopija

A. Romanovskio vertinimu, keturių darbo dienų savaitė turėtų neigiamos įtakos vartotojams, viešųjų paslaugų gavimui.
„Tai utopinė, futuristinė idėja, kuri parodo tam tikrą nesuvokimą, kokiame pasaulyje mes gyvenam“, – LRT radijui trečiadienį sakė A. Romanovskis.
„Ta keturių dienų darbo savaitė nėra vien tik apie darbuotojus, tai ir apie vartotojus, apie tai, kad kai kurias paslaugas turėsime arba gauti trumpiau, mažiau, kaip ir dabar suprantam, kad dvi dienas per savaitę daugelio viešųjų paslaugų negauname. Arba įsivežame gerokai daugiau darbuotojų, kurie tą laiką dirbtų, arba turėtume gerokai daugiau gauti iš kažkur pinigų uždirbti“, – pridūrė jis.
Tuo metu R. Tamošauskas teigia, kad pritartų darbo savaitės trumpinimui nuo 40 iki 32 ar 35 valandų.
„Turėtume kalbėti apie tai, kad mūsų juodai dirbantis žmogus, kuris gamina viską, kad ir maisto pramonė, žmonės dirba, maistą gamina visai Lietuvai, bet uždirba 800–1000 eurų ir sakome, kad jie per mažai dirba ir mūsų maistas per brangus yra. Reikia kalbėti apie tai, kad mūsų darbo našumas toks šiandien, kad galime dirbti ir dvi ar tris dienas“, – LRT radijui sakė jis.
„Mes pilnai pasisakome už tai, kad Lietuvoje reikėtų pradėti kalbėti ne tik apie keturių darbo dienų savaitę, bet pirma, gal pakeisti pačią mintį, darbo savaitė turėtų trumpėti iki 32, 35 valandų“, – teigė R. Tamošauskas.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, kai vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, aktyviai rėmė keturių darbo dienų savaitės idėją.
Paskyrus šią socialdemokratę premjere, ji portalui „Lrytas“ teigė norinti, kad toks darbo organizavimo principas Lietuvoje išplistų plačiau.
Naujausi komentarai